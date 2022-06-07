AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Asgari ücret açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Asgari ücret açıklaması

07.06.2022 16:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Asgari ücret açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, emekliler ve asgari ücretlilerin merak ettiği düzenlemeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada;

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, emekliler ve asgari ücretlilerin merak ettiği düzenlemeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Z Kuşağı' denilen gençlerin açık ara lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüklerini ifade ederek; "Gençlere sorduk, diyoruz ki soruda; 'Siz hayatta ne için mücadele edersiniz, ne için fedakarlık yaparsınız, ne için mücadele edersiniz'? Buradan çıkan sonuçlar 'Ben vatanım için, vatanımın bütünlüğü için, bayrağım için' diyenlerin oranı yüzde 75-80. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir mi? Herkes 'Z Kuşağı' diye bir şey uydurabilir. Haliyle her dönemin kendine has getirdiği bir yenilik olabilir. Bunlar hayıflanarak söylenecek sözler. Ama gençliğimiz de gayet iyi durumda, biz de çok özel olarak ilgileniyoruz. Hatta 'kimi lider olarak görüyorsunuz' diye sorduğumuz zaman açık ara Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden biz kendimizden çok eminiz" dedi.

" 5 yıllık aldıkları yetkiyi hakkıyla kullanmadan hepsi cumhurbaşkanı adayı"

Muhalefeti hayretler içerisinde izlediğini sözlerine ekleyen Özhaseki; "Ne yazık ki bu dönemde yeni bir belediyecilik başladı. Kendilerine göre de algı belediyeciliği diyorlar. Yapsınlar. Bizim yaptığımız eserler kalacak. O algıyla, yalanlarla vakit geçirenlerin de hepsi kaybolacak. Çünkü ortada bir şey yok. Ama dehşet hırsları var, hayret ediyorum. Hiçbir iş yapmadan, şehrine bir şey katmadan 5 yıllık aldıkları yetkiyi hakkıyla kullanmadan hepsi de Cumhurbaşkanı adayı. Hayretler içerisinde izliyorum" ifadelerini kullandı.

"Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir"

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" şeklinde cevap verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Asgari ücret açıklaması - Son Dakika

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