AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin yönetimindeki belediyelerle ilgili, "Yalanla dolanla götürmeye çalıştıkları bir belediyecilik anlayışı var şimdi. 3 senedir neredeyse büyükşehirlerde o zihniyet hakim ama daha taş üstüne taş koyduklarını görmedim. Arada bir heykel açıyorlar." dedi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkısıyla Demokrasi Mahallesi'nde yaptırılan Hırka-i Şerif Cami'nin açılışında konuşan Özhaseki, kendi belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirmek istediği pek çok proje için Ankara'ya gittiğinde ideolojik nedenlerden dolayı projelerinin engellendiğini söyledi.

Özhaseki, Türkiye'nin önemli projelerinde de benzer tavrın sergilendiğini ifade ederek, "Bizim sol zihniyet daha önce de GAP yapılırken karşı çıktı, Keban yapılırken rahmetli Demirel'e demediklerini bırakmadılar, Boğaz Köprüsü yapılırken 'buradan mutlu azınlık geçecek' dediler. Sabiha Gökçen yapılırken Kılıçdaroğlu, 'Buraya uçak inmez, çıkmaz, Tuz Gölü'ne Alabalık tesisi kuruyorsunuz, Allah'tan korkun' diye bağırdı. Marmaray yapılıyor, Avrasya yapılıyor karşı çıkıyor. 3. havalimanı yapılıyor, karşı çıkıyorlar. Böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet. Çok şükür biz ne yaptığımızı biliyoruz." diye konuştu.

Hizmet etmenin ve eser bırakmanın önemini vurgulayan Özhaseki, kentte hayata geçirilen raylı sistem hattı, Erciyes Kayak Merkezi, Yamula Barajı gibi hizmetleri anımsattı.

Muhalefetin yönetimindeki büyükşehirlerin belediyecilik anlayışını eleştiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yalanla dolanla götürmeye çalıştıkları bir belediyecilik anlayışı var şimdi. 3 senedir neredeyse büyükşehirlerde o zihniyet hakim ama daha taş üstüne taş koyduklarını görmedim. Arada bir heykel açıyorlar. Bir de geçenlerde Adana'da 9 tane belediye başkanı dizilmiş, tek katlı bir kreşin temelini atıyorlardı. O da iyi bir başlangıç, küçücük, tek katlı bir kreş, ev kadar. Onun bile açılışına alışık olmadıkları için 9 belediye başkanı subhanallah boncuğu gibi dizilmiş. İnşallah bundan sonra yaparlar ama bizim ömrümüz hizmetle geçiyor. Cumhurbaşkanımız da biz de gittiğimiz her yerde söylüyoruz, biz hizmet edeceğiz, eser bırakacağız."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da caminin yapılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hayırseverlere Özhaseki ve Palancıoğlu tarafından çiçek takdim edildi.

Duanın okunmasının ardından caminin açılışı yapıldı.