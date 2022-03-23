DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sur'da incelemede bulundu - Son Dakika
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DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sur'da incelemede bulundu

23.03.2022 19:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hayata geçirilen projelerle dönüşüm sağlanan bölgeyi ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hayata geçirilen projelerle dönüşüm sağlanan bölgeyi ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Özhaseki, beraberindeki Vali Münir Karaloğlu, partisinin il başkanı Muhammet Şerif Aydın, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile Sur'da yürütülen projeleri inceledi.

Özhaseki, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ve restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete açılan ata yadigarı 500 yıllık Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi), tarihi Dört Ayaklı Minare, restorasyonu devam eden Keldani, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ile çevresinde yapılan ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Özhaseki, kendisine ikram edilen kahveyi içtikten sonra tarihi Ulu Cami'de namaz kıldı.

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sur'da incelemede bulundu
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sur'da incelemede bulundu
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sur'da incelemede bulundu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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