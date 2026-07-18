Sırakaya: Adalet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke Türkiye - Son Dakika
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Sırakaya: Adalet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke Türkiye

Sırakaya: Adalet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke Türkiye
18.07.2026 18:56  Güncelleme: 19:03
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Konya'daki toplantıda uluslararası kurumların işlevsizleştiğini belirterek, adalet, merhamet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülkenin Türkiye, tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, dünyada uluslararası tüm kurumların içinin boşaltıldığı, işlevsiz hale geldiği bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bugün insanlar ölürken, insanlığın da sessiz kaldığı bir ortamda adalet, merhamet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke var bu ülkenin adı Türkiye, tek lider var onun da adı Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

AK Parti İç Anadolu Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı Konya'da yapıldı. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Bugün gelmiş olduğumuz noktada uluslararası tüm kurumların içinin boşaltıldığı, işlevsiz hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Bugün insanlar öldürülürken, insanların sessiz kaldığı ama aynı zamanda insanlığın da sessiz kaldığı bir süreci yaşıyoruz. Bugün insanlar ölürken, insanlığın da sessiz kaldığı bir ortamda adalet, merhamet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke var bu ülkenin adı Türkiye, tek lider var onun da adı Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bütün anlamıyla yerle yeksan edildiği bir ortamda Türkiye yeni bir söylem, yeni bir eylemle ortaya çıkmış durumda. Dünyaya söyleyecek bir sözünüz olması lazım. Dünyanın bugünkü zulüm ortamına karşı kıyama çıkmanızın bir gerekçesi olması lazım. Diğerlerinden ayrıldığınız bir farklılığınızın olması lazım. Onun için Türk dış politikasına baktığımız zaman bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz, kendimizden olanı severken kendimizden farklı olana saygı gösterişimizdir. Bugün Türk dış politikasına baktığınız zaman çok ulusluluğu, çok kutupluluğu rekabetle değil hikmetle yönetildiğini görürsünüz. Hikmetle yönetilmenin eksenini de adalete, vicdana ve merhamete oturtan bir anlayışın varlığını görürsünüz" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise, "AK Parti teşkilatları tüm ülkemizde olduğu gibi Konya'da da bu teşkilatlanmayı bihakkın kuruluşundan beri yerine getirmiş ve hamdolsun ki 25. yılında da bunun üstüne koyarak çalışmaya devam ediyor. Onun için burada bu teşkilatın kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm teşkilat mensuplarıma şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki teşkilatçılığın yanı sıra Konya belediyecilikte de ülkemize rol model olmuş bir şehir. AK Parti'nin kuruluşunda hiç unutmuyorum Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde de Konya her zaman model olmuştu. Bu noktada kıymetli kardeşimiz Uğur İbrahim Altay da Dünya Belediyeler Birliği görevini üstlenmekle inşallah bunu tüm dünyada da layıkı veçhile yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Bizler günlük tartışmaların peşinde sürüklenen değil, büyük resmi gören bir hareketiz. Bizim davamız güçlü Türkiye davasıdır. Bizim davamız mazlumların duasına, milletimizin güvenine layık olma davasıdır. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatlarımızın fedakarlığı ve aziz milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sırakaya: Adalet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke Türkiye - Son Dakika

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