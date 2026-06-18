AK Parti\'den muhalefete ağır eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, muhalefete ülkenin emanet edilemeyeceğini belirterek, "Pavyonda delege pazarlığı yapmışlar, delege pazarlıklarının çerçevesinde kendi kurultaylarına fitne fesat bulaştırmışlar, şimdi onun kavgasını veriyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Aksaray'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Yalçın, yaptığı konuşmada, "25 yıl boyunca yaptığımız icraatlar nedeniyle tonlarca eleştirisi bulunanlar olabilir. Ama kusura bakmasınlar. AK Parti, Cumhuriyet tarihimizin en başarılı iktidarlarını üretmiştir. Sadece icraat değil, yol, köprü, tünel, hastane değil. Bu ülkede insanların üniversiteye gitmesini bile engellemişlerdi. Başı kapalı insanların üniversite okuması bile yasaktı. Bu yasakları, bu başta olmak üzere buna benzer bütün yasakları teker teker kaldırmış bir siyasi iktidarız biz. Bu ülkenin başbakanları üç kuruş kredi için IMF'nin kapısında yatarlardı. Bugün biz, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olma yolunda ilerliyoruz. Bu ülkenin, Karabağ işgal edildiğinde Azerbaycanlı kardeşlerine gönderecek helikopteri bile yoktu. Bugün biz helikopter, tank, piyade tüfeği, uçak, SİHA dahil olmak üzere bütün savunma sanayi araçlarımızı artık kendimiz üretebilecek konuma geldik. Cumhurbaşkanımız başından beri bunu söylüyor. Çünkü Türkiye'nin daha gidecek çok yolu var. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz yüzyılı inşa edene kadar AK Parti iktidarına ve Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Büyük, güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız ki çocuklarımız, bizim AK Parti öncesinde yaşadığımız zorlukları yaşamasınlar. Torunlarımız bir daha başörtüsü yasağı gibi saçmalıklarla karşılaşmasınlar. Bir daha bu ülkeyi yönetenler, IMF'nin kapısında üç kuruşluk kredi için dilenmek mecburiyetinde kalmasınlar. Bir daha bu ülkeyi yönetenler, terörle mücadele ederken diğer ülkelerden silah ve mühimmat dilenmek mecburiyetinde kalmasınlar. Şehitler vermeyelim, güçlü olalım, teröre müsaade etmeyelim, güçlü bir Türkiye'yi inşa edelim, çoluğumuz çocuğumuz, torunlarımız çok daha güçlü bir Türkiye'nin vatandaşı olsun" dedi.

"Pavyonda delege pazarlığı yapmışlar"

Türkiye sınırlarında savaşların eksik olmadığını belirten Yalçın, "Bakın, sınırlarımızda neredeyse savaşa bulaşmamış ülke kalmadı. Ukrayna, Irak, İran, Suriye yerle bir oldu, Libya, Gazze paramparça oldu. Körfez ülkeleri savaşın eşiğindeler. Kimisi iç savaşa düştü, kimisi işgal edildi. Bunların içerisinde, kuzeyden güneye kadar bütün komşularımıza baktığımızda, ayakta duran, ayakta kalan, huzur adası, huzur iklimi gibi olan bir Türkiye var Allah'ın izniyle. İktidara gelmek istiyorlarmış. Ne için? Ne yapmak için? Hangi planla? Hangi projeyle? Bu millete hangi alternatifi sundunuz? Hiçbirini. 24-25 yıldır bize muhalefet ediyorlar. Her söylediğimize bir kulp takıyorlar. Her türlü hakareti gerçekleştirdiler. Bir tane fikir ortaya koymadılar. 'Bu ülke daha nasıl iyi olur?' diye tek bir başı sonu belli çerçeveleri yok ortada. İktidar olacaklarmış. İşte bu nedenle bu vatandaş öyle bir erdem sahibidir ki her seferinde sandığa gittiğinde sizi sandığa gömer ve geçer. Çünkü siz bu vatandaşın derdiyle dertlenmiyorsunuz. Sizin bir tek derdiniz var: Kendi partinizde kişisel kavgalarınızı vermek. Görüyorsunuz, her şey açıklığıyla ortaya çıktı. Ne olmuş? Hadi bunların kazandıkları belediyelerde hizmet vermediklerini zaten biliyorduk. O belediyelerde yaptıkları yolsuzlukların ayyuka çıktığını da biliyorduk. Sonra, benim burada söylemeye utanacağım ahlaksızlıkları da ortaya çıktı. Şimdi kendi genel başkanları ne diyor? 'Pavyonda delege pazarlığı yapmışlar.' Delege pazarlıklarının çerçevesinde kendi kurultaylarına fitne fesat bulaştırmışlar, şimdi onun kavgasını veriyorlar. Dertleri ne? Türkiye için herhangi bir proje konuşuyorlar mı? Hayır. 'Sen git, ben geleyim.' O onun delegesini satın alıyormuş, bu bunun altından kumpas kuruyormuş, öteki ötekine zarar vermeye çalışıyormuş. Bunlara ülke asla emanet edilemez. Bunlar, kendi partilerindeki meseleyi bile çözemeyen, kendi partilerinde bile birbirlerine kumpas kurmaktan başka bir iş bilmeyen bir kalabalıktan ibaret. Bunlardan ne memlekete bir fayda gelir ne kendilerine bir fayda gelir" dedi. - AKSARAY