AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 24 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'olmaz' denilen birçok şeyin olduğunu, 'yapılamaz' denilenler yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça etti. Artık millet olarak daha büyük bir özgüvenimiz var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında partililere hitap etti. Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenen programda konuşan Yavuz, AK Parti kadrolarını selamlayarak, "Zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren; haklı güçsüzleri haksız güçlülere karşı koruyan bir yönetim anlayışıyla yola çıkan değerli AK kadrolarını saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Yavuz, organizasyonda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti. İktidarları döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok ilkleri, çok yenilikleri gördüklerini, çok güzellikler yaşadıklarını söyleyen Yavuz, "24 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'olmaz' denilen birçok şey oldu, 'yapılamaz' denilenler yapıldı. Katar boğulmaktan kurtarıldı, Libya yaban ellere teslim edilmedi, Karabağ işgalden kurtarıldı ve nükleer santraller kuruldu, kuruluyor. Togg yerli otomobilimiz gerçekleştirildi. KAAN'ımız, Kızılelma'mız, ANKA-3'ümüz, savunma sanayi anlamında gerçekten devasa işler yaptık. Ama hepsinden önemlisi, Cumhurbaşkanımız bir şey gerçekleştirdi. Bugüne kadar ne yapmaya kalksak 'yapamayız' deniyordu, ne olacak olsa 'olmaz' deniyordu. Öğrenilmiş çaresizlik söz konusuydu ama Recep Tayyip Erdoğan geldi, 'artık her şey olur' diyoruz, 'yaparız' diyoruz, 'bu da olur' diyoruz. Cumhurbaşkanımız, öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça etti. Artık millet olarak daha büyük bir özgüvenimiz var. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır ve işte böyle bir liderin arkasında sıra dağlar gibi duran siz değerli teşkilat mensuplarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah sizden razı olsun diyor, hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ise katılımcılara teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de hatırlatan Aldemir, "Cumhurbaşkanımıza Rabbim sağlık ve sıhhat dolu nice yıllar nasip eylesin. Rabbim kendisini başımızdan eksik etmesin" dedi.

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar dua ederek oruçlarını açtı.

Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki programa, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin milletvekilleri Havva Sibel Söylemez, Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır ile çok sayıda davetli katıldı. - MERSİN