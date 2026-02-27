AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça ettik" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça ettik"
27.02.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 24 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'olmaz' denilen birçok şeyin olduğunu, 'yapılamaz' denilenler yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 24 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'olmaz' denilen birçok şeyin olduğunu, 'yapılamaz' denilenler yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça etti. Artık millet olarak daha büyük bir özgüvenimiz var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında partililere hitap etti. Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenen programda konuşan Yavuz, AK Parti kadrolarını selamlayarak, "Zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren; haklı güçsüzleri haksız güçlülere karşı koruyan bir yönetim anlayışıyla yola çıkan değerli AK kadrolarını saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Yavuz, organizasyonda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür etti. İktidarları döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok ilkleri, çok yenilikleri gördüklerini, çok güzellikler yaşadıklarını söyleyen Yavuz, "24 yıl içinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'olmaz' denilen birçok şey oldu, 'yapılamaz' denilenler yapıldı. Katar boğulmaktan kurtarıldı, Libya yaban ellere teslim edilmedi, Karabağ işgalden kurtarıldı ve nükleer santraller kuruldu, kuruluyor. Togg yerli otomobilimiz gerçekleştirildi. KAAN'ımız, Kızılelma'mız, ANKA-3'ümüz, savunma sanayi anlamında gerçekten devasa işler yaptık. Ama hepsinden önemlisi, Cumhurbaşkanımız bir şey gerçekleştirdi. Bugüne kadar ne yapmaya kalksak 'yapamayız' deniyordu, ne olacak olsa 'olmaz' deniyordu. Öğrenilmiş çaresizlik söz konusuydu ama Recep Tayyip Erdoğan geldi, 'artık her şey olur' diyoruz, 'yaparız' diyoruz, 'bu da olur' diyoruz. Cumhurbaşkanımız, öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça etti. Artık millet olarak daha büyük bir özgüvenimiz var. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır ve işte böyle bir liderin arkasında sıra dağlar gibi duran siz değerli teşkilat mensuplarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah sizden razı olsun diyor, hayırlı iftarlar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ise katılımcılara teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de hatırlatan Aldemir, "Cumhurbaşkanımıza Rabbim sağlık ve sıhhat dolu nice yıllar nasip eylesin. Rabbim kendisini başımızdan eksik etmesin" dedi.

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar dua ederek oruçlarını açtı.

Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki programa, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin milletvekilleri Havva Sibel Söylemez, Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır ile çok sayıda davetli katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ali İhsan Yavuz, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça ettik' - Son Dakika

Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ülke bu kadını konuşuyor Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü Ülke bu kadını konuşuyor! Erkekleri korkunç yöntemle öldürdü
Jamie Carragher’dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:39
İran’ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 20:46:05. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Öğrenilmiş çaresizlikleri paramparça ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.