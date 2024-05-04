AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Şimdi Nezaket Dönemindeyiz, Kucaklaşacağız - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Şimdi Nezaket Dönemindeyiz, Kucaklaşacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Şimdi Nezaket Dönemindeyiz, Kucaklaşacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim dönemindeki rekabet döneminin bittiğini belirterek, 'Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız.' dedi. Yılmaz, beraberinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile partisinin Hatay İl Başkanlığında teşkilatla buluştu.

04.05.2024 14:41
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim dönemindeki rekabet döneminin bittiğini belirterek, "Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız." dedi.

Yılmaz, beraberinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile partisinin Hatay İl Başkanlığında teşkilatla buluştu.

Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Olanda tabii bir vesile vardır. Rabbim öyle uygun gördü. Onun ilahi kararı sonucunda oluşmuş olan olaylardır. Bizler muhakkak ondan sonra o alacağımız derslerle Hatay'ımızda yeni yapılacak hizmetlerimizi, Hatay'ımızın gecikmiş veya ihmal edilmiş veya yapılırken hatalar yapılmış bütün yapı stokuyla ilgili konuların yeniden inşa edilmesi sürecinde geçmişten ders alacak şekilde bir süreci işlettiğimizi görüyorsunuz. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey'e hakikaten gayretlerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Tabii Cumhurbaşkanı'mızın delaletiyle, onun talimatıyla başlatılan süreçte bu senenin sonunda hepiniz bildiği gibi 11 ili kapsayan deprem illerimizde 200 bine yakın konut, 6 Şubat'tan bu yana o günün hemen ertesi günü başlayan planlamalarla 2024'ün sonunda Allah'ın izniyle insanlarımızın hizmetine sunulacak."

"Kapım her zaman açık"

Yılmaz, 31 Mart'taki yerel seçimde başarı gösteren parti teşkilatını tebrik ederek, onlara yapacakları hizmetlerde kolaylıklar diledi.

Siyasette seçim dönemlerinin hassas olduğu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Seçim dönemindeki rekabet dönemi bitti. Şimdi nezaket dönemindeyiz, kucaklaşacağız. Önümüzdeki süreçte mutlaka ve mutlaka çok kısa sürede böyle parmakla gösterilecek hizmetleri Allah'ın izniyle hep beraber yapacağız. Ben Yerel Yönetimler Başkanı'nız olarak, değerli Büyükşehir Belediye Başkanı'ma, İl Başkanı'ma ve ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize buradan söz veriyorum; kapım her zaman açık. Ne olur anında 'Başkanım bir gelsen de şunu yerinde bir konuşsak' dediğiniz ne varsa bir anda atlarız uçağa anında geliriz. Değerli Cumhurbaşkanı'mız bizi hep böyle tembihliyor, aman bugün yapılacak şey yarına bırakmayın. Biz bir şeyleri yapmayı planladığımızı söylediğimizde hemen gözünüzün içine bakarak, hatta biraz da o liderlik vasfıyla elini şöyle açarak 'Bir dakika bir dakika, ne zaman yapıyorsunuz bırak da ne zaman bitiriyorsun bana onu söyle' der. O kadar sonuç odaklı, o kadar hizmete endeksli bir ruh hali olamaz. O bakımdan biz onun öğrencileri ve onun ekibi olarak sizin hizmetinizdeyiz."

Toplantıya AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Kemal Karahan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Şimdi Nezaket Dönemindeyiz, Kucaklaşacağız - Son Dakika

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