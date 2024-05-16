AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim sonuçlarını fatura etmeyeceklerini vurguladı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Adıyaman'da teşkilatlarla düzenlediği toplantıda seçim sonuçlarını birilerine fatura etmek gibi bir kolaycılığı seçmeyeceklerini vurguladı.

31 Mart seçim sonuçlarını AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, birine seçim sonucunu fatura etmek gibi bir kolaycılık o kadar kolay ki ve gelecekle ilgili yapacakları planlamalara hiçbir faydası olmayacağını dile getirdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen ve Milletvekili İshak Şan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, partinin yönetim kurulu üyeleri ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart 2024 seçimleriyle ilgili sonuç değerlendirmesi yapmak ve önümüzdeki süreci planlamak üzere Adıyaman'ımızda teşkilat ziyareti amacıyla buradayım. Teşkilatlarımızla önümüzdeki süreçle ilgili konuda yapmamız gereken çalışmaları konuşacağız. 31 Mart 2024 seçim sürecinde sonuç itibariyle seçim akşamı aldığımız sonuç bizi memnun etmedi. Adıyaman'ı da memnun etmedi. AK Partimiz kurulduğu 2002'den bu yana geçen bu 22 yıllık süreç içerisinde sandıktan çıkan sonuçları en iyi değerlendiren, en iyi okuyan bir siyasi hareket olarak eksiğini, fazlasını yorumlamış ve siyasetin gelecek planlamasını en isabetli yapma kabiliyeti taşımız dünyanın en büyük hareketlerinden, siyasi partilerinden bir tanesi. 12 Milyona aşkın üyesi bulunan 2,5 milyon civarında parti teşkilatları olan bu büyük siyasi hareket hakikatten bu 31 Mart seçimleri sonrası ortaya çıkan sonuçtan memnun değil. Biz bunun daha iyisini bekliyorduk diyen ve bundan sonra da daha iyi olması için yapılması gerekenler neler diyen bir araştırmayı, sorgulamayı kendi içimizde yapıyoruz ve önümüz planlamasını da buna göre yapacağız. Hiçbir şekilde fatura kesmek gibi bir cümle doğru bir şey değil. Seçim bir süreç bu süreç içerisinde milletimizin dediklerinin ne olduğunu ne dediğini çok iyi anlamak lazım, ancak o süreçle ilgili kararlar verilebilir. Bunu en iyi şekilde AK Partimiz önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle değerlendirip sonuçlandıracak. Zaten çalışmalar deva ediyor. Sadece Adıyaman'ımızda değil Türkiye genelinde de yerel seçimler de daha iyi sonuçlar almak istedik. Daha iyi sonuçlar alamamamızın içerisinde ekonomik nedenler var, başka sorunlar var, 6 Şubat depreminin oluşturduğu travma var. Arkadaşlar biz şuna bakıyoruz, biz ondan ders alacağız. Onunla ilgili sonucu kimseye fatura etmek gibi bir kolaycılığı seçmeyeceğiz. Özellikle onun altını çizmek istiyorum. Yani birine seçim sonucunu fatura etmek gibi bir kolaycılık o kadar kolay ki ve gelecekle ilgili yapacağımız planlamalara da hiçbir katkısı ya da faydası yok. Sadece birilerinin hiddetini birilerinin belki de o konudaki kızgınlığına işte yüreğine su serper o. Amaç üzüm yemek bağcı dökmek değil. Bizim amacımız bu teşkilatlarımızın motivasyonunu canlı tutup önümüzdeki süreçte geçmişle ilgili olan kırılganlıkları, incinmişlikleri telafi edip geleceğe yönelik şeyleri konuşmamızın bizim de, hepimizin de, Adıyaman'ımız için de faydalı olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Bunu da çok çabuk kısa süre içerisinde başaracağız" diye konuştu.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı bir şekilde devam etti. - ADIYAMAN