AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Politikalarımızı milletimizin arzusu doğrultusunda yenilemek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Politikalarımızı milletimizin arzusu doğrultusunda yenilemek istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Politikalarımızı milletimizin arzusu doğrultusunda yenilemek istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde beklenen sonuçları alamadıklarını ve milletin isteklerini dikkate alarak politikalarını yenilemek ve stratejik planlamalar yapmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Yılmaz, ayrıca saha araştırmalarının sonuçlarının son bir haftada değiştiğini ve sandığa gitmeyen seçmenlerin sonucu etkilediğini belirtti. Liderler arasındaki görüşmelerin önemine de değinen Yılmaz, siyasette üslup ve sorumluluk bilincinin önemine vurgu yaptı.

17.05.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Politikalarımızı, milletimizin arzu ettiği doğrultuda yenilemek ve yeniden stratejik planlamaları yapmak üzere bir hareket içerisinde olduğumuzu, bir doğrultu içerisinde olduğumuzu bütün içtenliğimle ifade etmek istiyorum." dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde daha iyi sonuçlar beklediklerini söyledi.

Yılmaz, AK Parti'nin tüm seçimlerde, seçmenin kendilerine söylediğini okumaya çalışan bir siyasi hareket olduğunu belirterek, şimdiye kadar girdikleri tüm seçimlerde sandıktan çıkan sonucu okuyarak, onu değerlendirerek seçmenin kendilerine ifade etmek istediğini tespit etmeyi ihmal etmediklerini vurguladı.

Seçim sürecini geride bırakarak sandıktan çıkan sonuçlara göre ilerleyen günlerin yeniden planlanmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Milletimizin bize ifade ettiği doğrultuda da şu mazeretten ötürü biz işte şöyle yaptık, böyle yaptık demeden milletimiz ne diyorsa o doğrudur, sandıktan çıkan sonucu bir uyarı tespiti olarak görüyoruz. Hemen milletimizin dediği doğrultuda kendimizi yeniden güncelleyeceğiz. Politikalarımızı, milletimizin arzu ettiği doğrultuda yenilemek ve yeniden stratejik planlamaları yapmak üzere bir hareket içerisinde olduğumuzu, bir doğrultu içerisinde olduğumuzu bütün içtenliğimle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti'nin saha araştırmaları sonuçlarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Size itiraf edeyim ki aslında bütün saha araştırmalarımızın sonuçları son bir haftaya kadar sandıktan çıkan sonuç gibi değildi. Son bir hafta içerisinde özellikle bir şey oldu. Saha araştırmalarımızı boşa düşüren, saha araştırmalarımızdaki değerlendirmelerle çelişen bir sonuçla karşılaştık. Bu sonuçta sandığa gitmeyenler çok etkili oldu. Her seçimde, ortalama seçmen sayısının 8 milyonu sandığa gitmiyordu. Bu seçimde 13 milyon, buna 5 milyon birden ilave oldu. Bu 5 milyon aslında bütün saha araştırmalarıyla ilgili sosyolojik tahlilleri yanılttı. Bunu burada itirafla özellikle samimiyetle ifade etmek istiyorum."

Siyasi parti genel başkanlarının görüşmeleriyle ilgili soru sorulan Yılmaz, liderlerin birbirleriyle görüşmesinden daha güzel bir şey olamayacağını dile getirdi.

Türk insanının, partiler arasında yaşanan gerilimden mutlu olduğunu düşünmediğini belirten Yılmaz, "Siyasi partilerin sürekli birbirlerine çok sivri, sert, incitici, kırıcı, çok bıçkınca göndermeler yaparak ülkenin temel sorunları, ana sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeksizin günlük birtakım söylemlerle siyaset yapma biçimini, sertleştiren üslubu sevdiğini, 'Aslan, ne güzel söyledi bizim genel başkan.' dediğini hiç zannetmiyorum, hiç duymadım. Siyasette üslup, suhulet, uhuvvet her zaman milletimizin tercih ettiği ve aklı başında bir devlet adamının kullanacağı üslup ve davranışın, sorumluluğun, milletimiz tarafından karşılığı olduğunu düşünüyorum. Son zamanlardaki bu iklim, bu söylem, bu duruş; bana göre milletimiz tarafından da takdirle karşılanıyordur. Güzel olan da budur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu ilişkilerin yerelde de sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yerelde de insanlarımız, sorumluluk bilinciyle davranan, ülke sorunlarını önemseyen, şehirde, ilde, ilçede yaşayan insanların talep ve isteklerine, o şehrin geleceğiyle ilgili sorumluluk bilinciyle yaklaşan yerel yöneticileri tercih ediyor. Sabah aklına geleni paldır küldür yapmaya kalkan, siyasi anlamda birtakım getirileri olacak diye sorumsuzca adımlar atılıp, laflar söylenmesi yerelde de insanımızın tercih ettiği şeyler değil." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Siyaset, Bolu, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Politikalarımızı milletimizin arzusu doğrultusunda yenilemek istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Politikalarımızı milletimizin arzusu doğrultusunda yenilemek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement