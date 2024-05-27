AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kahramanmaraş il başkanlığında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yılmaz, sandıktan çıkan sonucu iyi değerlendirdiklerini ve önümüzdeki süreci planlarken bunu çıkış noktası olarak belirleyeceklerini söyledi.

27.05.2024 13:02
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart seçimlerinde sandığın ne dediğini net bir şekilde ortaya koyup önümüzdeki süreci planlarken bunu çıkış noktası olarak belirleyeceğiz." dedi.

Yılmaz, partisinin Kahramanmaraş il başkanlığında, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Başkanı Cüneyt Doğan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle görüştü.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, partililerle seçim sonuçlarını ve durumu değerlendirmek için il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere ve Filistin'de İsrail tarafından katledilen sivillere rahmet dileyen Yılmaz, "Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta çok sıkıntılı günlerde birlikte olmuştuk, bugün yaşama sevincimizi yavaş yavaş oluşturduğumuz, normale döndüğümüz bir süreci birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasi tarihinin utanç tablosu ve unutulamayacak hadisesi olduğunu ifade eden Yılmaz, tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andıklarını dile getirdi.

31 Mart'taki seçimlerin sonuçlarını iyi değerlendirmek istediklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan sonucu en iyi değerlendiren, sandıktan çıkan sonucu adeta konuşturan, sandığın ne dediğini tahlil eden bir siyasi hareketiz. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en örgütlü ve organize siyasi partisi olarak seçimlerin sonuçlarının sandıktaki ifadesini çok iyi değerlendirdik ve değerlendiriyoruz. Buradan hareketle yapılması gerekenleri ve milletimizin bizlerden istediklerini, 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonucu alamayışımızdan dolayı milletimizin bizlere neyi söylemek istediklerini anlama kararlığı içerisindeyiz. 31 Mart seçimlerinde sandığın ne dediğini net bir şekilde ortaya koyup önümüzdeki süreci planlarken bunu çıkış noktası olarak belirleyeceğiz. Bunu açıkça ifade ediyorum."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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