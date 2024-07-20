AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kars'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kars'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kars\'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kars'ta yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelerek 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini değerlendirdi. Yılmaz, seçim sonuçlarından aldıkları dersle millete olan borçlarını henüz ödemediklerini belirtti ve daha büyük hizmetlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

20.07.2024 12:01
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kars'ta yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

2024 Mahalli İdareler Seçimlerini değerlendirme ve istişarede bulunmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla geldiği Kars'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, 2024 seçimlerini her yönüyle masaya yatırdıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemizde demokrasi mücadelesi hiç bitmeksizin devam edecek. Bizler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şüphesiz seçimlerde beklediğimiz sonuçları alamadık. Kars'ımızda bir ittifakla seçime girdik. Ama onun dışındaki diğer il ve büyükşehirlerimizin tümünde, yani ittifak yaptığımızın illerin dışındaki illeri kast ediyorum. Beklediğimiz sonucu aldığımızı söylersem yanlış olur. Bir takım etkilerle insanımız seçimde zaman zaman sandığa gitmeyerek, zaman zaman sandığına giderek geçersiz oy kullanarak veya başka partileri tercih ederek, bize bir uyarıda bulundu" dedi.

Vatandaşların uyarısını değerlendirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Biz bu uyarıyı Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi öpüp başımızın üzerine koyduk. Bizim milletimize borcumuz var. Biz 31 Mart seçimleri şu oldu, bu oldu önemli değil. Biz o seçim sonuçlarından aldığımız dersle, millete olan borcumuzu henüz ödemedik. Bu cümlenin altını çiziyorum. Bir siyasi partinin mensubu, demokrasiyi içselleştirmiş, yüreğinde demokrasi kültürünü geliştirmiş, ben seçilerek ülkeme hizmet edeceğim diyen insanlar, milletine kendisini borçlu görmeli, eğer milletinden kendisini alacaklı görürse yeni, 'ben çok kıymetli bir adamım.' Beni seçmek zorundalar.' Derse çok büyük bir gaflet, büyük bir delalet içerisinde olur. ve bizler 31 Mart seçimlerinden aldığımız sonucun bizi daha fazla çalışmaya, AK Partililer biz sizden daha büyük şeyler bekliyoruz. Bu ülkenin daha büyük hizmetlere ihtiyacı var. Bunları ancak siz yapabilirsinizi zaten 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta bizi tekrar seçerek söylediler. Ama yerel seçimde de 'ya belki anlamamış olabilirsiniz, belki eksik anlamış olabilirsiniz. Yaptığınız işleri yereli görüyoruz. Ama biraz daha çalışmanız lazım.' Dercesine 31 Mart seçimlerinde bize uyarıda bulundular" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına; önceki dönem Trabzon Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kars'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kars'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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