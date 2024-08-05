AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Ülkemize Orta Doğu'nun İhtiyacı Var - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Ülkemize Orta Doğu'nun İhtiyacı Var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çok önemli bir süreçte ülkemiz ve coğrafyamız için önemli bir sorumluluk kapsayan bir süreçten geçiyoruz.

05.08.2024 16:38
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Çok önemli bir süreçte ülkemiz ve coğrafyamız için önemli bir sorumluluk kapsayan bir süreçten geçiyoruz. AK Parti siyasetine ülkemizin ihtiyacı var. Bizim ülkemize Orta Doğu'nun ihtiyacı var." dedi.

Yılmaz, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 81 ili ziyaret etmek için program yaptığını, bugüne kadar 40 ili ziyaret ederek, partililerle bir araya geldiğini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde beklentilerini tamamen karşılayamadıklarını belirten Yılmaz, "31 Mart seçimlerinde milletimiz bize daha fazla çalışmamız gerektiğini ve bazı eksikliklerimizin olduğunu söyledi. Bu eksiklikler alt alta yazılacak olursa, ülkemizin genel ekonomik şartlarından alın da uluslararası ölçekteki dünyanın bu bölgedeki sorunlarını da kapsayan bazı sorunların ülkemize yansıyan boyutları, siyaset yapma biçimimizdeki bazı eksikliklerimiz, yerel yönetimlerdeki bazı eksikliklerimiz. Belki öncelik sıralaması kişiye göre değişebilir ama' seçim sonucunun beklediğiniz ölçekte olmamasının sebebi ne' diye sorulduğunda söylenebilecek 10 maddenin sadece sıralaması değişik olur. Dolayısıyla genel merkezimizin özellikle uzmanlara, sivil toplum kuruluşlarına, ilim ve bilim dünyasına yaptırdığı saha araştırmaları, sosyolojik etüt ve araştırmalar, siyasal incelemeler sonucunda ortaya konulan şeyler, aslında hemen hemen 10 madde bir tesir yaratmış. Biz bunun telafi edilmesiyle ilgili bir çabanın içindeyiz." diye konuştu.

Seçimlerin artık geride kaldığını söyleyen Yılmaz, "Bu seçim sonucunda milletimizin sandıkta söylediği şey, Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi öpüp başımızın üstüne koyduğumuz birtakım uyarıları içermekte. Bu uyarıları aldık, emir telakki ediyoruz ve telafi etmek üzere doludizgin, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bir mücadelenin içindeyiz. Teşkilatlarımız hiç de diğer siyasi partilerin içinde bulunduğu rehavet gibi bir rehavet içinde değil, gayret içindeler, koşuşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde belediye başkanı, belediye ve il genel meclis üyeliği aday belirleme süreçlerinde incinenlerin olduğunu ancak bunların geride bırakılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, AK Parti'de kongre sürecinin, ardından 2028 ve 2029'da yapılacak seçimlerin hazırlıklarına başlanacağını kaydetti.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Yılmaz, bölgenin huzuru ve dünyanın barışı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Çok önemli bir süreçte ülkemiz ve coğrafyamız için önemli bir sorumluluk kapsayan bir süreçten geçiyoruz. AK Parti siyasetine ülkemizin ihtiyacı var. Bizim ülkemize Orta Doğu'nun ihtiyacı var. Bizim ülkemize dünya barışının ihtiyacı var. Liderliğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı AK Parti siyasetine, bu mefkureye bütün Orta Doğu'nun değil, dünya barışının ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Ülkemize Orta Doğu'nun İhtiyacı Var - Son Dakika

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