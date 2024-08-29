AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'AK Parti Belediyelerine sağlanan destek muhalefet belediyelerine de sağlanıyor' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'AK Parti Belediyelerine sağlanan destek muhalefet belediyelerine de sağlanıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: \'AK Parti Belediyelerine sağlanan destek muhalefet belediyelerine de sağlanıyor\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partilerine mensup belediyelerin iktidardan destek alamadıklarını ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, 'Muhalefette olan belediyeler yaygara çıkartıyorlar. Biz bunları yapacaktık ama iktidar bizlere destek vermedi diye. Arkadaşlar şunu açık olarak söylemek istiyorum. AK Parti Belediyelerine sağlanan destek diğer muhalefet belediyelerine de sağlanıyor' dedi.

29.08.2024 16:14  Güncelleme: 16:19
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partilerine mensup belediyelerin iktidardan destek alamadıklarını ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Muhalefette olan belediyeler yaygara çıkartıyorlar. Biz bunları yapacaktık ama iktidar bizlere destek vermedi diye. Arkadaşlar şunu açık olarak söylemek istiyorum. AK Parti Belediyelerine sağlanan destek diğer muhalefet belediyelerine de sağlanıyor" dedi.

"Yerel seçim sonuçlarının sebeplerini belirlemek için sosyolojik çalışma yürütüyoruz"

AK Parti Ordu teşkilatını ziyaret eden ve parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Yılmaz, "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ülke genelinde daha iyi bir sonuç bekliyorduk. Partimiz adına iyi bir sonuç olmaması nedeniyle partimizin yetkili kurulları bunların sebepleri adına yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Hatta sadece partimizin değil, görevlendirilmiş sivil toplum kuruluşları ve sosyolojik araştırma grupları da bu konuda çalışma yürütüyorlar" dedi.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesinin ardından AK Parti olarak seçimin ertesi gününden itibaren ülkemiz genelinde doludizgin gelecek planlaması, siyasetimizin gelecekteki stratejik adımları noktasında çalışmalarımızı dört bir noktadan yürütüyoruz. Bu arada gururla ve iftihar ile söylemeliyim ki, kazandığımız belediyelerde bunlar gerek büyükşehirler, il belediyeler, ilçe belediyeler ve belde belediyeleri noktasında görev yapan başkanlarımız ve meclis üyelerimiz bütün gayretleri ile yoğun çalışmalarına devam ediyorlar. Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz seçim dönemlerinde verdikleri sözlerin yerine getirilmesi noktasında gayret içerisindeler"

"AK Parti Belediyelerine sağlanan destek muhalefet belediyelerine de sağlanıyor, boşuna yaygara yapmasınlar"

Muhalefette olan Belediyelerin iktidardan destek alamadıkları şeklindeki iddiaların algıdan ibaret olduğunu kaydeden Yılmaz, "Muhalefette olan belediyeler yaygara çıkartıyorlar. Biz bunları yapacaktık ama iktidar bizlere destek vermedi diye. Arkadaşlar şunu açık olarak söylemek istiyorum. AK Parti Belediyelerine sağlanan destek diğer muhalefet belediyelerine de sağlanıyor. Kimse yerim dar diyerek çamura yatmasın. AK Partili belediyelerde kaynak oluşturmaya çalışıyorlar, üretmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak biz hizmeti çok önemsiyoruz. Biz insana hizmeti en belirleyici baş hedefimizdir. Biz hizmeti siyasal iletişimin vazgeçilmez unsuru olduğunu biliyoruz. Ancak bizim tek amacımız ve tek gayemiz insanlarımızın hayır dualarını almak ve onlara yakışan bir ortam sağlamaktır. AK Partili belediyelerin diğer belediyelerden farkı ne? AK Partili belediyelerde bir şeyler yapmaya çalışıyor, muhalefet belediyeleri de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama onlar konuşurken mangalda kül bırakmıyorlar. Bizim onlardan büyük bir farkımız var. Biz insana yaptığımız hizmetin karşılığında onların hayır dualarını alacağına inanırız bu duanın, Allah'ın rızasını getireceğine inanırız. Bu nedenle bizim belediyecilik anlayışımız insanlarımıza hizmet etmek yarışına dönüşür." - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'AK Parti Belediyelerine sağlanan destek muhalefet belediyelerine de sağlanıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'AK Parti Belediyelerine sağlanan destek muhalefet belediyelerine de sağlanıyor' - Son Dakika
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