AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Çorum sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum'un sürekli kendisini geliştiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Parti çalışmaları çerçevesinde Çorum'a gelen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler alan Yusuf Ziya Yılmaz, belediyeciliğin en güzel örneklerini Çorum'da gördüklerini ifade etti. Çorum'u yakından takip ettiğini, Çorum Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını vurgulayan Yılmaz, "Çorum sürekli olarak kendini geliştiren bir yapıya sahip. Belediye faaliyetlerinden sanayisine kadar birçok alanda her zaman daha yükseğe çıkıyor" dedi.

Başkan Aşgın'ın insanı merkeze alan, insana dokunan, gönül belediyeciliğine yakışan çalışmalarını yakından takip ettiklerinin altını çizen Yılmaz, "Çorum Türkiye'nin parlayan yıldızı ve sanayi efsanesi. Çorum'un özellikle makine sanayinde kazandığı performansı, birçok şehir maalesef başaramadı. Çorum bugünlere tüm dinamitleriyle tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Çorum Belediyesi de bu gelişime uyum sağlayarak şehri güzelleştirmesi herkesin dikkatini çekiyor" diye konuştu.

Başkan Aşgın ise geçen 5 yıllık süreçte verilen vaatlerin yüzde 90'ından fazlasını tamamladıklarını kaydederek yeni vaatlerin üzerine ekleyerek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. 41 projenin de bazılarının temellerini attıklarını kaydeden Başkan Aşgın, "Bölgede teşkilatlarımızla güzel bir seçim dönemi geçirdik. İkinci dönemimizde aynı aşkla 41 projemizin tamamını bitirip üzerine de ekleyeceğiz. Dolu dolu bir 5 yıl daha aşkla çalışacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM