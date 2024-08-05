AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Çorum sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Çorum sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Çorum sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum'un sürekli kendisini geliştiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, Çorum Belediyesi'ni ziyaret ederek belediyenin projeleri hakkında bilgi aldı ve Çorum'un gelişimini takdir etti.

05.08.2024 17:38  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum'un sürekli kendisini geliştiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Parti çalışmaları çerçevesinde Çorum'a gelen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler alan Yusuf Ziya Yılmaz, belediyeciliğin en güzel örneklerini Çorum'da gördüklerini ifade etti. Çorum'u yakından takip ettiğini, Çorum Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını vurgulayan Yılmaz, "Çorum sürekli olarak kendini geliştiren bir yapıya sahip. Belediye faaliyetlerinden sanayisine kadar birçok alanda her zaman daha yükseğe çıkıyor" dedi.

Başkan Aşgın'ın insanı merkeze alan, insana dokunan, gönül belediyeciliğine yakışan çalışmalarını yakından takip ettiklerinin altını çizen Yılmaz, "Çorum Türkiye'nin parlayan yıldızı ve sanayi efsanesi. Çorum'un özellikle makine sanayinde kazandığı performansı, birçok şehir maalesef başaramadı. Çorum bugünlere tüm dinamitleriyle tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Çorum Belediyesi de bu gelişime uyum sağlayarak şehri güzelleştirmesi herkesin dikkatini çekiyor" diye konuştu.

Başkan Aşgın ise geçen 5 yıllık süreçte verilen vaatlerin yüzde 90'ından fazlasını tamamladıklarını kaydederek yeni vaatlerin üzerine ekleyerek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. 41 projenin de bazılarının temellerini attıklarını kaydeden Başkan Aşgın, "Bölgede teşkilatlarımızla güzel bir seçim dönemi geçirdik. İkinci dönemimizde aynı aşkla 41 projemizin tamamını bitirip üzerine de ekleyeceğiz. Dolu dolu bir 5 yıl daha aşkla çalışacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediyesi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Çorum sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:37:25. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Çorum sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement