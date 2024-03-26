AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Belçika'da PKK Saldırılarına Tepki Gösterdi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Belçika'da terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırılarına ilişkin, "Belçika hükümetini bu gözü dönmüş terörist ve yandaşlarına karşı acilen gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından, terör örgütü yandaşlarının Belçika'daki saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:

"İşte Avrupa'nın göbeğinde DEM'lenen PKK'lılar ve yandaşları. PKK'ya 'terör örgütü', Türk vatandaşlarını hedef alan alçaklara 'terörist' diyemeyenlerin uzantıları ve onlarla ittifak kuranlar iyi izlesin."

Görüntülerde saldırıya uğradığı görülen kişinin Efe isminde 16 yaşında bir öğrenci olduğunu belirten Sırakaya, "Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşlarının, Avrupa Parlamentosunu gezmeye gelen öğrenci grubunun içindeki Türk kardeşimize yönelik alçak saldırısını lanetliyor, Belçika hükümetini bu gözü dönmüş terörist ve yandaşlarına karşı acilen gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıya uğrayan Efe isimli Türk gencini telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini de ilettiğini belirten Sırakaya, "Terör örgütü paçavralarıyla hunharca ve canice saldırıya uğrayan Efe kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletip, durumu hakkında bilgi almak için aradığımızda, AP önünde bulunan PKK'lı grubun 'oruçlu' ve 'Türk' olduğunu öğrenmesi üzerine kendisine saldırdığını ifade etti." bilgisini verdi.

Belçika'da PKK terör örgütü ve yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırılarını, STK'ler ve ibadethaneleri hedef alarak sistemli ve bilinçli bir şekilde tırmandırılan olayları yakından ve dikkatle takip ettiklerini bildiren Sırakaya, "Belçikalı muhataplarımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin önceliğimiz olduğu ve bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.