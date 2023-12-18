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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, göçmen düşmanlığını önlemek için çağrıda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, göçmen düşmanlığını önlemek için çağrıda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla göçmenlerin haklarının korunması ve göçmen düşmanlığının önlenmesi için tedbirler alınması çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, göçmen düşmanlığını önlemek için çağrıda bulundu
18.12.2023 - 21:49,
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Tüm ülkeleri, siyasileri, vicdan sahiplerini; insanların göçe zorlanmadığı, temel insan hakları ve onurunun korunduğu, göçmenlerin siyasete malzeme edilmediği bir dünya düzeni oluşturmak ve göçmen düşmanlığını önlemek için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, göç ve göçmen olgusunun sadece Türkiye'ye özgü bir gerçeklik olmadığını belirtti.

Dünya genelinde her 33 kişiden birinin göçmen kökenli olduğuna, sadece son 10 yılda dünya göçmen nüfusunun 150 milyondan 214 milyona yükseldiğine dikkati çeken Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu artışın arkasında uluslararası ve yerel çatışmaların, savaşların, insan hakları ihlallerinin, ekonomik sömürünün önemli payı olduğu düşünüldüğünde, göçmen sorununa kayıtsız kalmanın ya da 'göçmen' kitlesi üzerinden siyaset devşirmenin insan hakları ihlallerinin artmasına, yoksul ülkelerde yaşam koşullarının ağırlaşmasına ve toplumların kendi içinde bölünmesine hizmet edeceği aşikardır.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde tüm ülkeleri, siyasileri, vicdan sahiplerini; insanların göçe zorlanmadığı, temel insan hakları ve onurunun korunduğu, göçmenlerin siyasete malzeme edilmediği bir dünya düzeni oluşturmak ve göçmen düşmanlığını önlemek için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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