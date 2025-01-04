AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İş Dünyası Buluşması Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İş Dünyası Buluşması Toplantısı'na katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Aksaraylıların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurulan masaların etrafında ve üzerinde terör örgütlerinin cirit oynadığını gördüğünü belirterek, "Bu devlet, bayrak ve vatan sadece Erdoğan'a emanet ediliri en iyi Aksaray değerlendirdi.

04.01.2025 19:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Aksaraylıların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurulan masaların etrafında ve üzerinde terör örgütlerinin cirit oynadığını gördüğünü belirterek, "Bu devlet, bayrak ve vatan sadece Erdoğan'a emanet ediliri en iyi Aksaray değerlendirdi." dedi.

Nihat Zeybekci, bir otelde düzenlenen Aksaray İş Dünyası Buluşması Toplantısı'nda, Aksaray'da, Türkiye'nin en büyük elektrik motorlarının yüzde yüz yerli imkanlarla üretildiği tesislerin olduğunu söyledi.

Zeybekci, Aksaray'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mevzu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu oylarıyla belli eden Türkiye'deki ilk 2 şehirden birisinin Aksaray olduğuna değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Aksaraylılar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurulan o masaların etrafında ve üzerinde terör örgütlerinin cirit oynadığını gördü. Bu devlet, bayrak ve vatan sadece Erdoğan'a emanet ediliri en iyi Aksaray değerlendirdi. Mevzu bahis vatansa diğer farklılıklar teferruattırı, en yüksek sesle tepki vererek gösteren şehirlerden biri Aksaray'dır. Bu nedenle Aksaraylılara minnet ve şükranlarımı gönderiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İş Dünyası Buluşması Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İş Dünyası Buluşması Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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