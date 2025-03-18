AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci : "Yılsonu itibariyle tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci : "Yılsonu itibariyle tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci : "Yılsonu itibariyle tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, "Yılsonu itibariyle hem faizlerin ve enflasyonların yüzde 20'li rakamları telaffuz ettiğinde tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz.

18.03.2025 20:33
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, "Yılsonu itibariyle hem faizlerin ve enflasyonların yüzde 20'li rakamları telaffuz ettiğinde tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz. Dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızla ilgili gerçek rahatlamayı 2026'dan itibaren hep birlikte göreceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında karşılanan Zeybekci, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek Başkan Şerafettin Yıldırım'dan bilgi aldı. Burada AK Parti Gençlik ve Kadın kollarıyla buluşan Zeybekci açıklamalarda bulundu. Ekonomi olarak bütün göstergelerin pozitif yönde olduğunu belirten Zeybekci, "Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bugün emekliye 15 binin yetmediğini çok iyi biliyoruz. Asgari ücretin 22 bin 500 lira olarak yeterli olmadığını çok iyi biliyoruz. Emekliye 15 bin lira değil 50 bin lira verelim bunun emeklimize refah anlamında bir yumurtanın verdiği katkı kadar katkı vermeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Karşılığı olmadan üretimi arttırmadan emekli vatandaşımızın satın alabileceği ürünün miktarını dağıttığımız para sadece ve sadece fiyatların artışına yansır. Bu da sadece enflasyon demektir. Eğer maaşları arttırarak emekli maaşlarını arttırarak para dağıtımını arttırmakla sıkıntılar giderilseydi dar gelirlilik veya fakirlik ortadan kalksaydı bugün dünyada bugün geri kalmış ülke olmazdı. Herkesin merkez bankası yok mu var, herkes kendi parasını basabiliyor mu basabiliyor. Maliyeti ne sadece kağıttır. Basarsın dağıtırsın ve insanlar rahatlar, işte öyle olmuyor. Ürün sabitken üretilen et ve yumurta miktarı sabitken sizin yaptığınız artışlar yumurta ve et fiyatlarını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Onun için bir konut seferberliği bir milyon adetlik dar ve sabit gelirli konut seferberliği başladı. Bunu inşallah hep beraber göreceğiz. Bunu başlattığımız zaman bunu kimin yapabileceğini vatandaşlarımız biliyor. Gerek Elazığ depremi gerekse de Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan dönüşümü AK Parti yaptı. Bundan gayrısını yaparsa da yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapar" ifadelerini kullandı.

Genel tüketim maddeleri ve gıda sepetiyle ilgili enflasyonu oluşturan o sepetin içerisinde gıdanın faktörü ve etkisi yüzde 30 civarında olduğunu da aktaran Zeybekci, "Bir gıda üretim seferberliği başladı. İnşallah bunların sonuçlarını da göreceğiz. Faizlerle ilgili indirimler başladı. Yüksek enflasyon dönemlerinde yüksek faizin olduğu ortamlarda yatırım ve üretime gitmek pek akıl karı değildir. Sanayici ve üretici paranın kıymetli olduğu ortamlarda üzülerek söylüyorum para faize gider, insanlar yan gelip yatar ne üretime ne de yatırımlarla işe gitmek istemez. Faizler aşağı düştükçe faizler cazibesini kaybettikçe haziran ve temmuz gibi Türkiye'de paranın yeniden üretime, ticarete ve normal hayata dönüştüğünü göreceğiz. Enflasyonun yüzde 30 seviyesine doğru yaklaştığını göreceğiz. Yılsonu itibariyle hem faizlerin ve enflasyonların yüzde 20'li rakamları telaffuz ettiğinde tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz. Dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızla ilgili gerçek rahatlamayı 2026'dan itibaren hep birlikte göreceğiz. İktidarda olan bir partiyiz. Biz bugün söylediğimiz sözlerin yarın karşımıza çıkacağını bilen bir kültürden gelen bir partiyiz. Onun için söz söylerken sırtımızda yumurta sepetinin de olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Nihat Zeybekci, Politika, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci : 'Yılsonu itibariyle tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci : "Yılsonu itibariyle tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz" - Son Dakika
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