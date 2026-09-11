AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbek alfabesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbek alfabesine yönelik düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Latin alfabesine geçiş süreci kapsamında Özbek alfabesine yönelik düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, "Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu'nun Latin alfabesine geçiş sürecinde, Türkiye ve Türk dünyası ile dil entegrasyonunu güçlendirecek ortak alfabe çalışmalarımızla uyumlu biçimde Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeyi kabul etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kabul edilen yeni değişiklik, karmaşık harflerin yerine daha pratik ve ortak Türk alfabesi ile tam uyumlu sembollerin getirilmesini sağlamaktadır. Buna göre yeni düzenlemeyle, mevcut alfabedeki 26 harf ve 3 harf kombinasyonunun yerini 28 harf ve bir kesme işareti alacak. Reformun en büyük yeniliği ise yazımı ve bilgisayar ortamında kullanımı zor olan çift sembollü harflerin tek bir karakterle değiştirilmesi olacaktır. Türkiye olarak dil ortaklığımızı güçlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortak alfabe ile hazırlanmış ilk eser 7 Ekim 2025'te kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmişti. Yaklaşık 40 milyon nüfusu ve stratejik konumuyla, son 10 yılda pek çok sahada ciddi bir sıçrama gösteren Özbekistan'ın bu yönelimi Türk dünyası açısından oldukça kıymetlidir. Bu vesileyle söz konusu kararın mimarı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e şükranlarımızı sunuyor, kardeş Özbekistan'a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kürşad Zorlu, Diplomasi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim Ahmet’in hayali 2 tüp kana bağlı Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!
Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı! Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü
3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı 3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı
Derbinin en çok konuşulan ismiydi MHK’den Halil Umut Meler kararı Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 13:07:53. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan, Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement