AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Manisa\'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin desteği ve güveniyle yeni bir yükseliş dönemine girdiğini söyledi.

Zorlu, Manisa Valiliğini ziyaret ederek Vali Vahdettin Özkan ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Zorlu'yu partililer karşıladı.

Burada konuşan Zorlu, Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmenin önemine dikkati çekti.

Teşkilatın siyasetin ana gücünü oluşturduğunu ifade eden Zorlu, ramazan ayında yoğun bir çalışma temposunun sürdüğünü belirtti.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeleri olarak farklı illerde temaslarda bulunduklarını aktaran Zorlu, ramazan ayının dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu dile getirdi.

Milletin, bölgenin zor günlerden geçtiği bir dönemde ramazan ayının farklılıkları bir araya getiren önemli bir zemin oluşturduğunu belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın da milletimizin desteği ve güveni noktasında yeni bir yükseliş dönemine de girdiğini rahatlıkla gördüğümüzü müşahede ediyoruz ve bunu da paylaşmak istiyorum. Bu sorumluluk bilinciyle önümüzdeki süreçte, inşallah bayramdan sonra çok daha yoğun bir tempo içerisinde çalışarak bu uyanışı inşallah neticeye hep birlikte taşıyacağız."

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ise kentte teşkilat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kollarının uyum içinde çalıştığını söyledi.

Zorlu'ya programda AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de eşlik etti.