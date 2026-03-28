AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Özbekistan\'ın "Music Bolalar" grubuyla buluştu Açıklaması

28.03.2026 18:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbekistan'ın sevilen müzik gruplarından "Music Bolalar" ile bir araya geldi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Nevruz Yenigün Kutlama" programına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan'ın sevilen müzik gruplarından "Music Bolalar" ile İstanbul'da buluştu.

Bu buluşmaya ilişkin NSosyal hesabından videolu paylaşımda bulunan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimi ilk gördüğümde sanatın ve müziğin gençlerimizde neleri başarabildiğini ve onları nelerden koruyabileceğini bir kez daha fark etmiştim. ve nevruz, onları ülkemizle buluşturmak için büyük fırsattı. Hepimiz onlara gönlümüzü açtık."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Türk dünyası gençliğini her alanda desteklemeye ve buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü Türk dünyasında böyle büyük bir insan gücümüz var, buna inanıyoruz. Onları geçtiğimiz gün ata vatana uğurladık. En kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Özellikle İstanbul için hazırladıkları klibi merakla bekliyoruz. Yolunuz açık, birliğimiz daim olsun."

Zorlu'nun paylaşımındaki videoda ise "Music Bolalar" grubunun İstanbul ziyaretinden ve kendisiyle gerçekleştirdikleri sohbetten kesitler yer aldı.

Videoda grubun Özbekistan'dan nevruz kutlamalarına katılmak için Türkiye'ye geldiğini ve güzel performans sergilediğini anlatan Zorlu, "Bence onları özel kılan en önemli yanları; bir yurt arkadaşlığı sırasında bir araya gelerek böyle bir grubu kurup, ortaya çıkardıkları sanatla bütün gençlerimize örnek teşkil edecek fotoğrafı ortaya koymuş olmaları benim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Türk dünyasının neresinde olursa olsun böyle değerlerimizi bulmak, tespit etmek, onları bir araya getirmek, yaşatmak aslında bütün Türk devletlerimizin kültürel işbirliği açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Müzik, Son Dakika

Advertisement
