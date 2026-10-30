AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Siyasette Kadın Olmak" söyleşisine katıldı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Aile ve Kadın Konseyi adıyla çok önemli ve sembol yönü çok yüksek bir çatı kuruluş meydana geldi. Dönem başkanlığımızda bu çatı kuruluşun farklı sektörlere sirayet edebilmesi, alt birtakım birimlerle daha da yaygınlaşabilmesi için çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Zorlu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğimiz" söyleşisine katıldı.

Zorlu, burada yaptığı konuşmada, bu yılın "Ziya Gökalp Anma Yılı" ilan edildiğini anımsatarak "Onun çok güzel bir sözü vardır, kadın söz konusu olduğunda ben her zaman kullanırım bunu. 'Yükselmezse kadın alçalır vatan' sözü gerçekten çok doğrudur. Bugün bu topraklarda birlikte huzur içerisinde yaşayabiliyorsak inanın Türk kadınının cesareti, fedakarlığı ve azmi bunda en büyük rolü oynamıştır. Bizim ozanlarımızın dilindedir kadın. Onun yeri sadece ailemizin çatısı değil, bugün devletimiz de çatısı içerisinde o ruhun işlemesi ve geleceğe taşınmasında vazgeçilmez bir role sahiptir. Bu bakımdan bizler Türk dünyası olarak kadının hayattaki bu anlamını, gücünü ve gelecekte neler yapabileceğini idrak ederek bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı yürütmeliyiz." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında çok kıymetli bir organizasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bugün hayata geçirildiğini belirten Zorlu, "Sayın bakanımız çok çaba sarf etti bu konuda. Birlikte bu süreçleri yürütmeye gayret ettik. Aile ve Kadın Konseyi adıyla çok önemli ve sembol yönü çok yüksek bir çatı kuruluş meydana geldi. Dönem başkanlığımızda bu çatı kuruluşun farklı sektörlere sirayet edebilmesi, alt birtakım birimlerle daha da yaygınlaşabilmesi için çalışmaları yürüteceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki bu zamanlar yine başka bir zirvemizin arifesinde bu yapılanma ülkelerimizde çok daha farklı bir noktaya taşınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"16 Türk devleti bayrağı altında Türk dünyası ailesi fotoğraf verdi"

Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nin 163 maddelik bildirisiyle tarihe geçtiğini vurgulayan Zorlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bu zirve, bizler için ve aynı zamanda büyük Türk dünyası için tarihe not düşen önemli ve anlamlı bir günde gerçekleşmiştir. Yaklaşık 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bu çalışmalar başta alfabe ortaklığı olmak üzere büyük hedeflerle o günlerde inşa edilmeye bu faaliyetler yürütülmeye çalışıldı. Sonra akamete uğrayan bir dönem ve peş peşine engellerle karşılaşılan süreçler yıllar oldu ama bugün çok şükür 29 Ekim günü Ankara'da Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bilge Kağan Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtlarının önünde 16 Türk devleti bayrağı altında Türk dünyası ailesi fotoğraf verdi." ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu, bugün deklarasyonda yer alan ortak müze kart uygulamasıyla gelecekteki süreçte 200 milyonluk nüfusa ulaşan Türk halklarının, birbirlerinin ülkelerine gittiklerinde bu kartla engelsiz tüm tarihi eserleri gezme fırsatı bulacağını belirterek şöyle devam etti:

"Deklarasyonda kayıt altına alınan bir hedefimiz artık hayata geçecek. Havalimanlarımızda hızlı geçiş noktalarının inşası konusunda bir ön mutabakata varıldı. Futbola kadar varan işbirliklerimizi geleceğe taşıyacağız. Siber güvenlikten savunma sanayisine kadar pek çok başlıkta bu deklarasyonumuz geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırdığına inanıyorum."

"Biz istiyoruz ki birbirimizi daha yakından tanıyalım"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ise ortak tarihten alınan güçle müşterek gelecek için birlikte düşünmek üzere bir arada olduklarını ifade etti.

Kadınların tecrübesi, emeği ve kurduğu dostlukların bu birlikteliğin daha da güçlenmesine önemli katkılar sunacağını vurgulayan Ercan, "Ortak köklerimizin izini yalnızca dilimizde, kültürümüzde, tarihimizde değil, birbirimizi dinlerken hissettiğimiz yakınlıkta da bulacağımıza inanıyorum. Biz istiyoruz ki bu buluşmanın ardından yalnızca birbirimizin çalışmalarını öğrenmiş olmayalım. Birbirimizi daha yakından tanıyalım. Bir mesele olduğunda rahatlıkla arayabileceğimiz, fikrine başvurabileceğimiz, birlikte iş yapabileceğimiz dostluklar kuralım. Kadın dayanışmasının en kıymetli tarafı da budur." dedi.