AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türkiye\'nin sözüne itibar edilen arabuluculuk mekanizması için çağrılan bir ülke haline geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye'nin uluslararası krizlerde arabuluculuk rolünün giderek güçlendiğini ve Türkiye'nin sözüne itibar edilen arabuluculuk mekanizması için çağrılan bir ülke haline geldiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat İftarı" programına katıldı.Zorlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem iç politikada hem de dış politikada önemli hedefleri gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Zorlu, "Bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine, genel başkanına bir ara balıklar ürküyor diye savunma sanayimize laf atıyordu. Ardından bir de baktık bizim savunma sanayi kapasitemizi küçümseyerek bir de bunu yurt dışına, başka devletlere, ülkelere mesajlar verme çabasında gördük. Bunlar tabii çok hazin ama en son açıklaması bu kez de Türkiye'nin bu bölgemizde yaşanan savaş ve kaosla ilgili yaklaşımını ve buradaki politikasını eleştiriyor tabii eleştirebilirsiniz hakkınızdır. Ama bu tür bir milli, güvenlik meselesi asla siyasete polemik konusu yapılamaz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizim tek bir hedefimiz var, kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım gözetmeksizin 86 milyon yurttaşımızın bir ve beraber olacağı ve etrafımızdaki bu ateş çemberinden onları koruyacağımız bir süreci inşa etmektir. Hamdolsun bugün Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın markasıyla bu güvenlik çemberini oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye sözüne itibar edilen bir ülke haline gelmiştir"

"Türkiye bir yandan bütün kurumlarıyla bu süreci hazırlıklıdır" diyen Zorlu, "Başta güvenlik mekanizması ve bölgesel diplomasiyi önceleyen adımlarımızla farklılık oluşturmak. Bugün Türkiye hem savaşın bir tarafıyla hem diğer tarafıyla görüşebilen nadir ülkelerden bir tanesi olmuştur. Sadece burada değil, Ukrayna-Rusya krizinde, bakıyorsunuz Etiyopya-Somali krizinde, uzak coğrafyalarda artık Türkiye sözüne itibar edilen arabuluculuk mekanizması için çağrılan bir ülke Türkiye haline gelmiştir. Bu da Türkiye'nin gücüdür. Kadim geçmişimizden aldığımız çok önemli bir bizim güç kaynağımız haline gelmiştir" diye konuştu.

"Türkiye güçlü olursa Azerbaycan da güçlü olur"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik bir bağa dayandığını ifade eden Zorlu, iki ülke arasındaki ilişkinin sadece diplomatik değil, aynı zamanda gönül bağı olduğunu ifade etti. Zorlu, "Son dönemde zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan karşılıklı bazı paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda bizim dezenformasyon başkanlığımızda bir açıklama yaptı ama ben de değinmeden geçemeyeceğim. Bakın çok net söylüyorum. Türkiye güçlü olursa Azerbaycan elbette güçlü olur. ve biz inanıyoruz ki Azerbaycan güçlendikçe büyük Türk dünyası gücüne güç katar, taşlanır ve geleceği ilerler diye biliyoruz. Öyle inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki diplomatik gelişmelere de değinen Zorlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "İnşallah bu gelişmeler hızlandığında Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de ilerliyor, yoluna devam ediyor. İnanıyoruz ki bu sonuçlandığında ve kapılar açıldığında Kars'ta yeniden işte bu kapının, hem ticaretin, hem dostluğun, hem barışın, hem huzurun çekim merkezi olacak. İşte bu anlamda baktığımız büyük Türk dünyasını inşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 21. yüzyılı Türk dünyasının asrı etrafımız var, yapma hedefimiz var. Buna inanıyoruz. Bu uğurda adım adım güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Programda AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da birer konuşma yaptı. Zorlu daha sonra partililerle birlikte iftarını açtı. Program iftar yemeğinin ardından sona erdi. - KARS