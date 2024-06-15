AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Cumhur İttifakı'nda sorunlar var' açıklamasına tepki göstererek, bu ifadelerin Türkiye'deki olumlu siyasal iklime ters düştüğünü belirtti.

15.06.2024 13:04
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" açıklamasına ilişkin, "Bugün Türkiye'de oluşan olumlu siyasal iklime ters düşecek talihsiz ve yakışıksız bulduğumu belirtmek isterim" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefiklik seviyesine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla katıldığı "Türk Devletleri Teşkilatı: Jeopolitik Gerçekler ve Küresel Çalkantılar Ekseninde Yeni Stratejik Hedeflere Doğru" başlıklı uluslararası konferansta gazetecilere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Efkan Ala, "Çok talihsiz, yakışıksız ifadeler oldu. Aslında Türkiye'de oluşturmak istediğimiz olumlu, siyasal atmosfere aykırı düşen ifadeler bunlar. Biz Türkiye'de siyaseti, milletin meselelerini çözmek, bu çözümleri daha da çoğaltmak için siyasal partiler arasında diyalog yoluyla olumlu siyasal iklim oluşturmak için yapıyoruz. Bu iklime ters düşecek böyle sorunlu ifadelerden kaçınmak gerekir. Herkes üstlendiği sorumluluğun bilincinde, meseleleri o bilinçle, o sorumlulukla değerlendirmelidir. Sonuç olarak (Özel'in açıklamasını) gerçekten bugün Türkiye'de oluşan olumlu siyasal iklime ters düşecek talihsiz ve yakışıksız bulduğumu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin onun için hedeflerine ulaşması yönünde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir"

Ala, "Cumhur İttifakı yoluna kararlılıkla devam etmektedir ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru taşımanın adıdır Cumhur İttifakı. İlkeler üzerinden yürüyor ve küçük hesapların peşinde değildir Cumhur İttifakı bileşenleri, partileri. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler, Türkiye'nin hedeflerine doğru kararlılıkla yürüme ilkesi üzerinden birliktelikler inşa ettiler. Türkiye'nin onun için hedeflerine ulaşması yönünde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir Cumhur İttifakı. Bunu örselemeye yönelik bütün ifadeleri de reddederiz" dedi. - ŞUŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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