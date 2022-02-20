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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı

20.02.2022 14:12

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kilis Organize Sanayi Bölgesinde fabrika açılışlarına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı

KİLİS - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kilis Organize Sanayi Bölgesinde fabrika açılışlarına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bir dizi programa katılmak için geldiği Kilis'te OSB'de Özpancar Tekstil Fabrikası ile Sönmez Plastik fabrikasının açılışına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışlarında yaptığı konuşmada, Kilis'ten 10 kilometre ötesinin Suriye olduğunu ifade ederek, "Kilis sınırda Türkiye'nin en ucunda, OSB'nin içerisinde böyle bir fabrikalarını açıyoruz. Bizim iddiamız şudur, Türkiye'nin üretmekten başka bir şansı yoktur. Üreteceğiz, yatırımımızı attıracağız. İstihdamı çoğaltacağız. Ürettiğimiz mal ve hizmetlerle, ihracatımızı yapacağız. Dışarıdan bol miktarda döviz geliri elde ederek, Türkiye'nin ele güne muhtaç olmasını önleyeceğiz. Kendisi üretmeyen, kendi kendine yeterli olmayan bir ekonomi, ne kadar güçlü görünürse görünsün, bunun bir harbiyesi yok. Alın teriyle kol gücüyle, ben gücüyle daha ileriye gitmek zorundayız. Tekstil sektöründe başarılı olduğumuz gibi eş zamanlı olarak, makine tesisat alanında da çok başarılıyız. Yeni eş zamanlı olarak, yüksek teknolojide de elektrik sanayinde de son derece başarılıyız. Türkiye Milli Savunma Sanayinde oldukça başarılı bir noktaya gelmiştir. Ürettiği malların yüzde 70-75'ini yerli üretim olarak gerçekleştirmektedir" dedi.

Kurtulmuş'a Vali Kadir Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı

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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı KURTULMUŞ KİLİS'E BİR UNVAN VERİLECEKSE, 'ENSAR ŞEHİR' OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM KURTULMUŞ KİLİS'E BİR UNVAN VERİLECEKSE, 'ENSAR ŞEHİR' OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, STK'lar ile bir araya geldi AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, STK'lar ile bir araya geldi

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Fabrika, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, fabrika açılışına katıldı - Son Dakika


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