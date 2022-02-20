AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Kilis'e de bir unvan verilecekse adının ensar olması gerektiğini düşünüyorum" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, " Kilis'e de bir unvan verilecekse Kilis'in adının ensar şehir olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak için geldiği Kilis'te sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın kısa hitabından sonra bir konuşma yapan Kurtulmuş, Kilislilere Suriyeli mültecilere yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Kolay değil, 11 yıldır hemen karşı tarafta, nerede ise her şeyimiz aynı olan Suriye halkının önemli bir kısmının büyük bir zulüm içerisinde yaşamasına Kilis seyirci kalmamış, oradan kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize burada ev sahipliği yapmış, yarım ekmeği varsa bölüşmüş, temiz yarım suyu varsa bölüşmüş, burada Kilisliler Suriye'den gelen kardeşlerimize tam manasıyla ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz ya, Kilis'e de bir unvan verilecekse Kilis'in adının ensar şehir olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin üreteceğini, yatırım yapacağını vurgulayan Kurtulmuş, "İhracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin dolar ihtiyacını a karşılayacak. Yani ele güne avuç açarak Türkiye dışarda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Yani bir daha IMF gibi kuruluşların kapısına giderek Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden bir takım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Biz üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye'nin her alanda çok büyük potansiyeli var" dedi.

İşadamlarına çağrıda bulunan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"işadamlarımızın çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Yani beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek önce helal alın terinin hakkının hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir" dedi.

Kurtulmuş'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz eşlik etti. - KİLİS