AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Elitaş, çeşitli programlara katılmak için geldiği Niğde'de, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Elitaş burada, İl Başkanı Mustafa Özdemir ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Ardından Yeni Çarşı'da esnafla sohbet eden Elitaş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi.
Elitaş'a, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
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