AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde\'de esnaf ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.