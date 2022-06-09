AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anons etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin başındaki bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor' - Son Dakika