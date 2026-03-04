AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale\'de iftar programında konuştu Açıklaması
04.03.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Ercan, AK Parti İl Başkanlığı'nca Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyasete İstanbul'da başladığını söyledi.

İstanbul'un ilçelerinin bir hayli hatta bazı ilçelerin Anadolu'daki illerin çoğundan büyük olduğunu dile getiren Ercan, "İstanbul'da da malumunuz son yerel seçimlerde biraz bizi üzen durumlar oldu. Bazı belediyeleri kaybettik. Neden kaybettiğimize baktığımız zaman genelde sorun, maalesef ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ya da belediye bizde olan yerlerde özellikle belediye ile teşkilat arasında bazı sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda da belediyelerimizi kaybettik. Burada birlik ve beraberliğimizin olması, çok değerli ve önemli." diye konuştu.

Ercan, kadınların siyasete katılmasını halen var gücüyle desteklemeye devam eden liderleri Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye tarihinde değil, dünya tarihinde sosyolojik bir keşif yaptığını vurguladı.

Kırıkkale'nin savunma sanayisinin merkezi olduğuna dikkati çeken Ercan, " ROKETSAN geliyor, MKE A.Ş. daha kuvvetleniyor. İnşallah böylece hem istihdam artacak hem de bu yatırımlarla beldemiz, ilçemiz ve ilimiz çok daha gelişecek. Bu son haftada İran'da İsrail'den dolayı başlayan bir savaş var ama bunun öncesi de vardı zaten. Sadece bu 3 günlük mesele değil. Biliyorsunuz Gazze'de kanayan yaramız var. Bunun haricinde etrafımız aynı şekilde. Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz. Ne kadar şükretsek azdır Allah'a."

Programda, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Kırıkkale, Politika, AK Parti, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:00:48. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.