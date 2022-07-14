AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

14.07.2022 17:13
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 15 Temmuz gecesi milletin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği kararlılıkla bir demokrasi destanı yazdığını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 15 Temmuz gecesi milletin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği kararlılıkla bir demokrasi destanı yazdığını ifade etti.

Keşir, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un, milletin tüm dünyada örnek gösterilen destana imza attığı milli birliğin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşu ve demokrasi mücadelesini saygı ve gururla andığını belirten Keşir, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu kararlılıkla bir demokrasi destanı yazdı. Silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü gerdi. 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyerek canları pahasına vatan savunmasına geçti. Dünyaya örnek olacak bir dik duruş sergileyerek vatan hainlerine geçit vermedi. Gazi Meclisimizin bombalandığı, birçok kamu kurumlarımızın silahlarla tarandığı o gece, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımız demokrasiye olan inançla dimdik durarak, bizler, milletimizin emanetine sahip çıkarak TBMM'de, milyonlar sokak ve meydanlarda hainlere karşı tek vücut olduk."

Bu onurlu mücadelede demokrasisine, vatanına, milletine ve bayrağına ölüm pahasına sahip çıkan 251 vatan evladının şehadet, binlercesinin de gazilik makamına erdiğini anımsatan Keşir, "Şunu herkes bilmeli ki bütün şehitlerimizi kalbimizde dünya durdukça yaşatacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı. 'Güçlü Türkiye' sloganımızı dosta düşmana omuz omuza durarak gösterdik." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un, hainlere karşı duvar olmuş, ser verip vatan aşkından taviz vermemiş, şehadete ulaşacağını bile bile verilen görevi canı pahasına yerine getirmiş ve şehit olmuş Ömer Halisdemirler'in kahramanlık abidesi olduğunun altını çizen Keşir, 15 Temmuz gecesi "Gün vatana sahip çıkma günüdür" diyerek, canını ortaya koyan şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

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AK Parti'li Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması AK Parti'li Karaaslan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

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