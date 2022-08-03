"Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa" projesinde ilk nokta Gürsu oldu

AK Parti Genel Merkezince başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında AK Parti Bursa teşkilatları Gürsu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde bugün startı verilen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa milletvekilleri ve AK Parti teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen ilk program Gürsu ilçesinde "Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa" sloganıyla başladı. AK Parti teşkilatları bu programda vatandaşlar ile bir araya geldi.

"Bu programla gerçek bir siyasi çıkarma yaparak milletimizle kucaklaştık"

Vatandaşların uzun sohbet olanağı bulduğu programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Burada arkadaşlarımızla bir araya geldik. İl Başkanımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımız, teşkilatımız ve böyle bir şenlik havasında cevvaliyette bulunuyoruz. Siyaset, sorunları milletin arzusu istikametinde çözme sanatıdır. İnsanların hayatını daha iyileştirme arzusunun realiteye aktarılmasıdır. ve onların önerilerini doğrudan dinleme imkanını sunan bir aktivitedir. AK Parti'nin de en iyi bildiği şey iyi siyaset yapmaktır. Biz de teşkilatımız, yardımcılar ve milletvekillerimiz gerçek bir siyasi çıkarma yaptık ve kucaklaştık milletimizle, vatandaşlarımızla. Şimdi de semeresini görüyorsunuz. İnşallah Türkiye'yi hedeflerine bu kadrolar taşıyacak. Bu siyasi anlayış taşıyacak. Problemleri çözerek, fırsatları değerlendirerek taşıyacak. Konjonktürel değerlendirmelerden kaçınmak gerekir. Yani ülkenin geleceğini inşa ederken zaman zaman fırsatlar çoğalabilir, problemler de çoğalabilir. Önemli olan bunları kim çözecek? Çözüm kapasitenizi artırabiliyor musunuz? AK Parti'nin en önemli özelliği kurulduğu günden beri sorunlar karşısında eğilip bükülmemiştir. Çözüm kapasitesini arttırarak yoluna devam etmiştir. Şu anda da etrafındaki ülkelerde ortaya çıkan, Rusya Ukrayna arasında ortaya çıkan savaşın bütün dünyaya olan negatif etkisini giderebilecek düzeye gelmiş ve inisiyatif alabilen tek ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız da gerçekten tek siyasetçi. Onun için biz dışarıdaki problemlerin çözümünde aldığımız inisiyatifi milletimizle beraber, takdirle karşılıyoruz. İçerideki problemlerin çözümünde de bu inisiyatifi alacağız, alıyoruz. Milletimiz merak etmesin. Biz bugüne kadar bütün fırsatları değerlendirdik. Bütün problemleri çözerek yolumuza devam ettik. Saklanarak, gizlenerek, öteleyerek değil, bundan sonra da aynı yöntemi daha da eski tecrübelerden yararlanarak, aktif bir şekilde devam ettireceğiz. Allah'a şükür siz de görüyorsunuz. Vatandaşımızın desteğini arkamızda hissediyoruz. Beklentilerini de biliyoruz. ve çözecek olan kadrolar da AK Parti'nin kadrolarıdır. Lider de Cumhurbaşkanımızdır. Bugüne kadar yürüttüğü liderlikle, halktan aldığı desteği hizmete dönüştürerek yaptığı hizmetlerle tek adrestir" dedi.

"Tam kadro 100 günde tüm Bursa taranacak"

"Yüz yüze 100 günde" hareketiyle Bursa'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Yüz yüze 100 günde projesini bugün itibariyle sayın genel başkan yardımcımız, il başkanımız ve milletvekillerimizle beraber startını verdik. Bugün şirin ilçemiz Gürsu'dayız. Sabahtan beri milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, on ayrı koldan bütün şehir taranıyor. Ben de milletvekillerimizle Anka Kültür Sanat Derneğine gittim. Kalabalık, 150 - 200 kişi bizi bekliyordu orada. Güzel buluşmalar oldu. Notlar da aldık. Biz bugün sahaya çıkmış bir parti değiliz. Hep sahadayız. Hep geziyoruz. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe-il yöneticilerimiz, bu buluşmalarda da şehrimizin, ilçemizin gelişmesi adına neler yapabiliriz? Onları konuşuyoruz. AK Parti, seçimin bittiği günün ertesi günü tekrar yeni seçimlerin çalışmaları başlar. AK Parti hep sahada olan hep milletin içinde olan ve milletle beraber olan bir partidir. Allah'a şükürler olsun liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız bize öncelikli olarak sunduğu ve sorumlu tuttuğu konulardan bir tanesi bu. Şükürler olsun hep beraber el birliği içerisinde Bursa teşkilatı olarak buradayız ve bu yüz günlük süre zarfında da farklı ilçelerde farklı buluşmalar gerçekleşecek. Bütün şehir komple taranmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gürsulu hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA