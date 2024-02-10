AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Kırıkkale\'de Adayları Tanıttı

Politika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırıkkale'de düzenlenen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, "AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük, milletimizle birlikte bugünlere getirdik, önümüze konan engelleri milletimizle birlikte aştık. Bizler sahip olduğumuz milli ve manevi değerler üzerinden ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için bir araya gelmiş kadroların partisiyiz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı. Şahin, Kırıkkale'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu başta olmak üzere, ülkenin savunma sanayi alanında lokomotif görevi gören bir şehir olduğunu vurguladı.

Kırıkkale'nin her alanda, gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması için hep beraber işler yaptıklarını ifade eden Şahin, " Türkiye'mizde ilk ve tek olan savunma sanayi ihtisas alanı bölgesini ülkemizin gücüne güç katacak bu yatırımı Kırıkkale'de gerçekleştirdik. Daha geçen yıl hızlı tren seferberlerimiz başladı. Kırıkkale'mize de hızlı trenimizi getirdik. Üstelik bunu yerli ve milli raylarımızı kullanarak yaptık" dedi.

AK Parti'nin Türkiye partisi olduğunu belirten Şahin, "AK Parti, ülkemizi Türk milletler içerisinde hak ettiği yere kavuşturmak için aziz milletimizin gönlünden vicdanından süzülerek gelmiş bir partidir. AK Partimizi aziz milletimiz kurdu, bizler yalnızca tabelamızı astık. AK Parti, bir Türkiye partisidir. AK Parti, aziz milletimizin partisidir. AK Parti'yi, milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük, milletimizle birlikte bugünlere getirdik, önümüze konan engelleri milletimizle birlikte aştık. Bizler sahip olduğumuz milli ve manevi değerler üzerinden ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için bir araya gelmiş kadroların partisiyiz" diye konuştu.

İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı'nın ve partililerin katıldığı programda, Bahşılı'dan Haydar Gülçimen, Balışeyh'ten Ali Dedelioğlu, Çelebi'den Yaşar Erdemir, Delice'den Yılmaz Uyan, Keskin'den Ekmel Cönger, Sulakyurt'tan Seyfettin Çetiner, Yahşihan'dan Ahmet Sungur, Çerikli beldesinden Nuh Şahin ve Hacılar beldesinden de Osman Erdoğan AK Parti'nin adayı olarak tanıtıldı. - KIRIKKALE