AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Kırıkkale\'de Adayları Tanıttı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırıkkale'de düzenlenen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, "AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük, milletimizle birlikte bugünlere getirdik, önümüze konan engelleri milletimizle birlikte aştık. Bizler sahip olduğumuz milli ve manevi değerler üzerinden ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için bir araya gelmiş kadroların partisiyiz" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı. Şahin, Kırıkkale'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu başta olmak üzere, ülkenin savunma sanayi alanında lokomotif görevi gören bir şehir olduğunu vurguladı.
Kırıkkale'nin her alanda, gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması için hep beraber işler yaptıklarını ifade eden Şahin, " Türkiye'mizde ilk ve tek olan savunma sanayi ihtisas alanı bölgesini ülkemizin gücüne güç katacak bu yatırımı Kırıkkale'de gerçekleştirdik. Daha geçen yıl hızlı tren seferberlerimiz başladı. Kırıkkale'mize de hızlı trenimizi getirdik. Üstelik bunu yerli ve milli raylarımızı kullanarak yaptık" dedi.
AK Parti'nin Türkiye partisi olduğunu belirten Şahin, "AK Parti, ülkemizi Türk milletler içerisinde hak ettiği yere kavuşturmak için aziz milletimizin gönlünden vicdanından süzülerek gelmiş bir partidir. AK Partimizi aziz milletimiz kurdu, bizler yalnızca tabelamızı astık. AK Parti, bir Türkiye partisidir. AK Parti, aziz milletimizin partisidir. AK Parti'yi, milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük, milletimizle birlikte bugünlere getirdik, önümüze konan engelleri milletimizle birlikte aştık. Bizler sahip olduğumuz milli ve manevi değerler üzerinden ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için bir araya gelmiş kadroların partisiyiz" diye konuştu.
İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı'nın ve partililerin katıldığı programda, Bahşılı'dan Haydar Gülçimen, Balışeyh'ten Ali Dedelioğlu, Çelebi'den Yaşar Erdemir, Delice'den Yılmaz Uyan, Keskin'den Ekmel Cönger, Sulakyurt'tan Seyfettin Çetiner, Yahşihan'dan Ahmet Sungur, Çerikli beldesinden Nuh Şahin ve Hacılar beldesinden de Osman Erdoğan AK Parti'nin adayı olarak tanıtıldı. - KIRIKKALE
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
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