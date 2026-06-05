İnan: Yalanlarla sulandırılan iyiliklerden sıkıldık - Son Dakika
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İnan: Yalanlarla sulandırılan iyiliklerden sıkıldık

İnan: Yalanlarla sulandırılan iyiliklerden sıkıldık
05.06.2026 23:14
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"Biz hükümet olarak, milletvekili olarak her yaptığımız iyiliğin yalanlarla sulandırılmasından yana çok sıkılmış durumdayız" - "İzmir'in meselelerinde asla çaba göstermekten geri durmayız ama ben inanıyorum ki İzmirli hemşehrilerim kimin yalan, kimin doğru konuştuğunu ilk yerel seçimde bu tabloyu ortaya koyarak gösterecek"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, hükümet ve milletvekilleri olarak yaptıkları her iyiliğin yalanlarla sulandırılmasından çok sıkıldıklarını belirterek, "İzmir'in meselelerinde asla çaba göstermekten geri durmayız ama ben inanıyorum ki İzmirli hemşehrilerimiz kimin yalan, kimin doğru konuştuğunu ilk yerel seçimde bu tabloyu ortaya koyarak gösterecek." dedi.

Kütahya Valiliği ve Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından kentteki otelde düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Gecesi", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan İnan, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve temsilcilere teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan İnan, "Biz, bir ve beraber oldukça, biz güçlü durdukça, biz Edirne'den Hakkari'ye kadar Kütahya Kalesi gibi dimdik durdukça inşallah önümüzde hiçbir engel, hiçbir barikat bu zamana kadar durmadı, durmayacak." dedi.

AK Parti'nin bu yıl 25'inci yılını kutlayacağını belirten İnan, "Oy veren, vermeyen herkese ama herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün 2001 Türkiye'si yok. Bugün, 2026 yılında her alanda 7-8 kat büyütülmüş bir Türkiye var. O nedenle sizlerin hayır dualarıyla, sizlerin destekleriyle her zaman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan olarak seçtiniz, Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz, partimizi de her seçimde iktidar yaptınız." diye konuştu.

"İzmir için çalışmaktan asla geri durmayız"

Cumhur İttifakı olarak İzmir için çok çalıştıklarını dile getiren İnan, bundan sonra da çalışacaklarını söyledi.

Yaptıkları tüm hizmetlerin, verdikleri tüm desteklerin inkar edildiğini anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Bakın biz hükümet olarak, milletvekili olarak her yaptığımız iyiliğin yalanlarla sulandırılmasından yana çok sıkılmış durumdayız. Bir destek ortaya koyuyoruz, bir gayret ortaya koyuyoruz. Seçildiğimizden dolayı, bu şehre duyduğumuz sorumluluktan dolayı bu şehrin sorunlarını çözmek için büyük bir katkıda bulunuyoruz ama her zaman değerli hemşehrilerim vallahi de billahi de tallahi de her yapmış olduğumuz destek, ana muhalefetin yalanlarıyla sulandırılıyor ama biz, İzmir için çalışmaktan asla geri durmayız. İzmir'in meselelerinde asla çaba göstermekten geri durmayız ama ben inanıyorum ki İzmirli hemşehrilerim kimin yalan, kimin doğru konuştuğunu da ilk yerel seçimde bu tabloyu ortaya koyarak gösterecek."

Kütahya Valisi Musa Işın da Kütahya'dan İzmir'e çeşitli sebeplerle gelenlere seslenerek, memleketleriyle bağlarını koparmamalarını istedi.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Ufuk Aksoy da Türkiye'de en çok Kütahyalının yaşadığı kentin İzmir olduğunu söyledi.

Etkinlikte Aksoy, İnan'a Kütahyaspor forması hediye etti.

Etkinliğe AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İnan: Yalanlarla sulandırılan iyiliklerden sıkıldık - Son Dakika

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