AK Parti Genel Sekreteri İnan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar\'ı ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı yarın açılışı yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Türkiye'nin KKTC'nin kardeşliği, ortak mücadelesi, geleceği ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu ele alındı. Türkiye ve KKTC'nin birlikteliğinin sonsuza kadar devam edeceği vurgulandı.

Görüşme sonrası İnan, KKTC'li yetkililer ile Türkiye tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda inşa edilen içerisinde Cumhurbaşkanlığı, Meclis Binası, Millet Bahçesi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Külliyesi'ni gezdi.

İnan, Üstel ile görüştü

AK Parti Genel Sekreteri İnan daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Başbakan Üstel, Eyyüp Kadir İnan'a Kıbrıslı kadınlar tarafından yapılan el işi Kıbrıs Kapısı, İnan da Başbakan'a el yapımı motifli Çini tabakhediyeetti. - LEFKOŞA