AK Parti Genel Sekreteri KKTC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Sekreteri KKTC'yi Ziyaret Etti

AK Parti Genel Sekreteri KKTC\'yi Ziyaret Etti

Eyyüp Kadir İnan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye-KKTC ilişkilerini görüştü.

02.05.2025 18:10
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TEKNOFEST kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü öğrenildi. Görüşmede Türkiye'nin KKTC'nin kardeşliği, ortak mücadelesi, geleceği ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşunun ele alındığı bildirildi. Türkiye ve KKTC'nin birlikteliğinin sonsuza kadar devam edeceği vurgulandı.

Görüşme sonrası İnan, KKTC'li yetkililer ile Türkiye tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda inşa edilen içerisinde Cumhurbaşkanlığı, Meclis Binası, Millet Bahçesi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Külliyesi'ni gezdi.

İnan daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti. Üstel ile görüşme Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde gerçekleşti. Görüşmede Üstel, Eyyüp Kadir İnan'a Kıbrıslı kadınlar tarafından yapılan el işi Kıbrıs Kapısı, İnan da Başbakan'a el yapımı motifli Çini tabak hediye etti.

Kaynak: DHA

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