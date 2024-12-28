AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Adıyaman İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Adıyaman İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, muhalefetin sokağa çıkma çağrısı yapmasını eleştirerek, "Biz bu darbeci zihniyeti çok yakından tanıyoruz, sizleri çok iyi biliyoruz.

28.12.2024 16:47
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, muhalefetin sokağa çıkma çağrısı yapmasını eleştirerek, "Biz bu darbeci zihniyeti çok yakından tanıyoruz, sizleri çok iyi biliyoruz. Biz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bu darbecilere asla izin vermeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Şahin, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde partililerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Şahin, "AK Parti'miz aziz milletimizin aklından, kalbinden, vicdanından süzülerek kurulmuş bir partidir. AK Parti'miz dünyamızı güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir. AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için gece gündüz çalışan bir partidir. Bizler Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gece gündüz çalışırken aziz milletimize hizmet ederken birilerinin de bize engel olmaya ve paçalarımızdan çekiştirmeye çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.

Sokağa çıkma çağrısı yapan muhalefeti eleştiren Şahin, şöyle devam etti:

"Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sıklıkla sokak çağrıları yaptığını görüyoruz. Ey Özgür Özel, hodri meydan, biz ilk günden beri sokaklardayız, caddelerdeyiz, meydanlardayız. Aziz milletimizle, işçilerimizle, emektarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla birlikteyiz. Tüm Türkiye'de, illerde, köylerde her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz, onların dertlerine derman, yarlarına merhem oluyoruz. Onları dinliyoruz, onların çizdiği istikamet üzerine siyaset yapıyoruz. Yine son günlerde bir CHP genel başkan yardımcısının emekli askerlere çağrı yaptığını, onları sokaklara çağırdığını görüyoruz. Biz bu darbeci zihniyeti çok yakından tanıyoruz, sizleri çok iyi biliyoruz. Biz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bu darbecilere asla izin vermeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz."

Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Adıyaman İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Adıyaman İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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