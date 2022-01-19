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AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması

19.01.2022 15:12
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'a yapılacak projelerden Giresun-Sivas devlet karayolunun Pınarlar tüneli bölümü, yeni Giresun Adalet Sarayı, Giresun Liman Köprülü Kavşağı ve Görele Turizm Destinasyonu projelerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2022 yılı yatırım...

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'a yapılacak projelerden Giresun- Sivas devlet karayolunun Pınarlar tüneli bölümü, yeni Giresun Adalet Sarayı, Giresun Liman Köprülü Kavşağı ve Görele Turizm Destinasyonu projelerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2022 yılı yatırım programına kabul edildiğini duyurdu.

Milletvekili Sabri Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2022 yılı Yatırım Programı Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar kapsamında Giresun'a yapılacak projelerin 2022 yılı yatırım programına alınmasının son derece mutluluk verici olduğunu belirtti.

Öztürk, yatırım programı dahil edilen projelerle ilgili şu bilgiler verdi:

"2022 yatırım programında yer alan projelerin başında 42 bin 641 metrekare alana sahip ve tamamlandığında ilimizde sunulan adalet hizmetleri standardını çok üst seviyelere taşıyacak 'Giresun Adalet Sarayı' bulunmaktadır. 2022-2025 yılları arasında inşa edilecek projemizin tutarı toplam 213 milyon 205 bin liradır. Diğer önemli bir yatırım projesi olan ve tamamlandığında Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan Giresun-Dereli-Şebinkarahisar- Suşehri yolumuzun (Eğribel-Pınarlar ve muhtelif tüneller ile bağlantı yolları dahil) 2025 yılında tamamlanması planlanmakta ve proje tutarı toplam 1 milyar 612 milyon 991 bin 147 lira olup 2022 yılı için ayrılan yatırım tutarı 94 milyon 300 bin 387 liradır. İlimizde trafik sorununu en çok yaşadığımız noktalardan birini rahatlatacak 'Giresun Liman Köprülü Kavşağı' projesi, 2022 yatırım programına eklenmiş ve tutarı 145 milyon liradır. Projenin 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır."

Giresun'a kazandırılacak diğer projelerle ilgili de bilgi veren Öztürk, "Görele'ye çok büyük bir katkı sunacağına inandığım 'Görele Turizm Destinasyonu Geliştirme Projesi', 2022 yılı yatırım programına alınmış ve projenin tamamının bitirilmesi için 2 milyon 960 bin lira olan proje tutarının tamamı kaynak olarak aktarılmıştır. Bir diğer proje ise benimde yakıdan takip ettiğim ve tamamlandığında ilimizin önemli bir eksiğini giderecek 'Giresun Kültür Merkezi' 8 bin metrekare alanıyla ve 50 milyon TL proje tutarıyla 2023 yılında tamamlanacaktır. Yine takip ettiğimiz projelerden Türkiye'nin en büyüğü olacak 'Giresun Balıkçı Barınağı'nın proje tutarı toplam 97 milyon 54 bin lira olup 2022 yılı için ayrılan yatırım tutarı 15 milyon liradır. 2020-2024 yılları arasında toplam 125 milyon lira proje tutarına sahip ve yapımı deva eden Tıp Fakültesi Morfoloji binasına 2022 yılı için 20 milyon lira kaynak aktarılmıştır" dedi.

Öztürk, birçok projenin Giresun'a kazandırılmasında büyük desteği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür ederek Giresun'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - GİRESUN

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması

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Sabri Öztürk, Milletvekili, Yatırım, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Açıklaması - Son Dakika


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