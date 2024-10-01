AK Parti Grup Başkanı Güler, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla konuşma yapmak üzere Genel Kurul Salonu'na geldiği sırada ayağa kalkmasına ilişkin "Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Olumlu duruş ve davranışların devamını diliyorum." dedi.

Güler, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cezasızlık algısıyla ilgili soru üzerine Güler, bu konuda çalışma yapıldığını belirtti.

Cezaevlerinde hükümlülere, iyi hali desteklemek, tekrar suç işlemeyi önlemek için eğitimler verildiğini aktaran Güler, "Cezasızlık algısı noktasında bir çalışmayı ortaya koymamız lazım. İleriki yargı paketlerinde değerlendireceğiz. 'Af' gibi, 'farklı cezalarda indirim' gibi beklentileri birileri dile getiriyor. Öyle bir şey gündemimizde yok." diye konuştu.

Siber güvenlik alanında kurulması planlanan teşkilatla ilgili soru üzerine Güler, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Başkanlık makamı kurulacağını bildirdi.

Abdullah Güler, uydu sistemlerindeki haberleşme ağı üzerinde de gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının önemini vurguladı.

Kurulacak Başkanlığın, bakanlıkların, kurum ve kuruluşların bilgi işlem merkezlerinin korunması noktasında da gerekli koordinasyonu sağlayacağını anlatan Güler, "Özlük hakları ve çalışacak personellerle ilgili bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç olacak. Başkanlığın kurulması için Anayasamızın ilgili hükümleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yeterli olacak." ifadelerini kullandı.

Güler, siber saldırı ihtimalinin ortaya çıkması durumunda tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde güvenliğinin sağlaması noktasında bir birime ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatıldığını anımsatan Güler, bu tür olumsuzluklara karşı zamanında tedbir alınması ve güvenliğin sağlanması adına Başkanlığın görev yapacağını vurguladı.

"Geç de olsa farkına vardılar bazı şeylerin"

AK Parti Grup Başkanı Güler, CHP milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Genel Kurul Salonu'na geldiği sırada ayağa kalkmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Aziz milletimizin oylarıyla, yüzde 52,5 oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'mız, devleti, devletin birliğini, beraberliğini temsil ediyor. Dolayısıyla Meclisimizin Genel Kuruluna geldiğinde de onu hep ayakta alkışlamak, ayakta karşılamak, işin nezaket boyutuyla beraber kuralı da olmalıdır. Maalesef bazı arkadaşların açıklamalarını gördüm, 'Bir CHP'li cumhurbaşkanı olduğunda AK Parti'li milletvekilleri de diğer milletvekilleri de ayağa kalkmak suretiyle gerekli saygıyı gösterirler' diyor. Demek ki şimdiye kadar saygısızlık yapıyorlarmış bunu anlamış olduk. Biz, devletin birliğini, beraberliğini temsil eden ve milletimizin oylarıyla seçilen cumhurbaşkanının hangi partiden olduğuna bakmayız. Biz, o makama her zaman saygı duyarız ve her zaman da saygı duyduk. Geçmişte örnekleri de vardır. Ama maalesef bazı CHP'li arkadaşlar ideolojik olarak hadiseye yaklaşıyorlar. Bu tavırlarından vazgeçsinler."

Güler, devletin birliğini ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına karşı gerekli saygının ve nezaketin gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özgür Bey uzun zamandır bunu söylüyordu, 'Bizim ülkemizin milli çıkarı, ulusal güvenliği söz konusu olduğunda herhangi siyasi düşünce aranmaksızın ülkemizin çıkarına, birlik ve beraberliğine, ulusal egemenliğine katkı sağlayacak yerde oluruz' demişti. Bunu da en son New York'ta Türkevi'ni ziyaret etmekle göstermiş oldu. Olumlu duruş ve davranışların devamını diliyorum. Geç de olsa farkına vardılar bazı şeylerin." diye konuştu.