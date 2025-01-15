AK Parti Grup Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiriler

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: (AK Parti Grubu'nun Meclis'te gündeme getirdiği kanun teklifine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li milletvekillerinin eleştirileri) CHP milletvekilleri dahil, Özgür Özel'in bu ifadelerini reddediyorum. Milletvekillerimizin verdiği bir kanun teklifine 'iğrenç' diyor. Sizin verdikleriniz ne? Ben de o ifadeyi kullansam ne olur? Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin bu kavram nedir? Kimsin sen?