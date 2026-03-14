AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Diyarbakır'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Diyarbakır'da iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Diyarbakır\'da iftar programında konuştu Açıklaması
14.03.2026 20:41
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bundan sonra anaların gözyaşı akmayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bundan sonra anaların gözyaşı akmayacak. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile büyük ve güçlü Türkiye ile beraber 'Terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi ve yepyeni bir dünyayı sizlerle beraber kuracağız." dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuşan Akbaşoğlu, Diyarbakır'ın tarımı, ticareti, sanayisi, kültürü ve insanıyla Anadolu'nun kadim medeniyetlerinden birinin temsilcisi olduğunu söyledi.

Ak kadrolar olarak Diyarbakır'a büyük hizmet ve eserler kazandırdıklarını belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Havaalanından indik. Buraya gelinceye kadar muhteşem hizmet ve eserler herkesin gözü önünde. Bunlara yenilerini eklemeye, sanayiyi geliştirmeye, turizmi genişletmeye ve hastaneleriyle, şehir hastanesiyle, barajlarıyla, yollarıyla, üniversitedeki yeni adımlarıyla bütün alanlarda Diyarbakır'ı çok daha iyi bir noktaya taşıma hususunda değerli milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımız canhıraş şekilde çalışıyorlar. Sağlıktan tarıma, güvenlikten turizme, sanayiye kadar her alanda Diyarbakır şu anda bambaşka bir dönemi yaşıyor. Diyarbakır'a yapılan hizmetleri 81 vilayetimizde icra ediyoruz."

AK Parti döneminde yapılan yatırımları anlatan Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ak kadroların vesilesiyle her alanda önemli hizmetlerin yapıldığını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:"

"Hiçbir şekilde bundan sonra anaların gözyaşı akmayacak. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile büyük ve güçlü Türkiye ile beraber 'Terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi ve yepyeni bir dünyayı sizlerle beraber kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yeniden büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir dünyayı insanlığa sizler hediye edeceksiniz. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya, güneyimizde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin komşumuz İran'a saldırısı, bütün bunlar hep beraber gözümüzün önünde cereyan ediyor. Buna karşı Türkiye her zaman hak ve hakikatin, mazlumun yanında yer alarak bir duruş sergiliyor."

Programa, AK Parti MKYK üyeleri Mehmet Umur ve Mehmet Ali Kurt, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Diyarbakır'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:57:51. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Diyarbakır'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
