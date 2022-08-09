AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki Ziraat Odasını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki Ziraat Odasını ziyaret etti Açıklaması

09.08.2022 19:02
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki Ziraat Odasını ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dünyadaki konjonktürel sorunlara, girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen bölgemizde, özellikle kuru tarımda çiftçimizin yüzü büyük oranda güldü, emeğinin karşılığını aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dünyadaki konjonktürel sorunlara, girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen bölgemizde, özellikle kuru tarımda çiftçimizin yüzü büyük oranda güldü, emeğinin karşılığını aldı." dedi.

Turan, Çanakkale'deki temasları kapsamında Lapseki Ziraat Odasını ziyaret etti.

Burada oda başkanı İsmail Sevim ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Turan, yaptığı konuşmada, zaman zaman Lapseki'de üreticilerle bir araya gelip, taleplerini dinleyip çözüm önerileri aradıklarını söyledi.

Turan, bu ziyarette de aynı görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Dünyadaki konjonktürel sorunlara, girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen bölgemizde, özellikle kuru tarımda çiftçimizin yüzü büyük oranda güldü, emeğinin karşılığını aldı. Buğday, arpa, ayçiçeği gibi ürünlerde fiyatlar gayet güzeldi. Meyvede de genel olarak üreticimiz emeğini aldı. Erkenci elmada, kayısıda, kirazda, erikte iyi fiyatlar oldu. Şeftalide de ilk ürünlerde kalibresi yüksek olduğundan iyi bir fiyat oldu.

Lapseki şeftalisi, coğrafi işaret tescilli, aroması ve kalitesiyle bir marka. Çiftçimiz yine memnundu ancak son dönemde eski yıllara nazaran, rekolte fazlalığı, ürün bolluğu ve maalesef bazı üreticilerimizin de ağaçlarda seyreltme yapmaması; ürünün küçük kalmasına neden oldu. Ürün fazla olunca pazar bulmada zorlanıldı, fiyatlar düştü. Sadece bölgemizde değil, ülkemizin her tarafında şeftalide benzer sorunlar yaşandı. İhracat yaptığımız bazı ülkelerdeki savaşlar, enerji ve yakıt maliyetlerinin artışı; maalesef süreci daha da zorlaştırdı."

"Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk"

Sadece Lapseki havzasından günlük 12 tır gibi büyük oranda meyve gönderimi yapıldığına işaret eden Turan, "Bu süreçte meyve kasası temininin artırılması gibi girişimlerimiz oldu, olacak. Ümit ediyorum alım, sezon boyunca durmadan devam edecek. Kuru üretim olsa askerimize, öğrencimize sezon bitene kadar ikram edeceğiz ancak şeftalide bu imkan da yok ve raf ömrü çok kısa ne yazık ki." diye konuştu.

Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasıyla özellikle Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin yapılmaya başlandığını, fabrikaların yükseldiğini belirterek "Ancak istiyoruz ki yerel STK'larımız, odalarımız, iş insanlarımız bölgemizdeki bu gelişimi iyi değerlendirsinler. Bölgemizin, yerelde iş insanlarımızın özellikle meyve fabrikaları kurmaları, kurutma fabrikaları, meyve suyu fabrikaları açmaları gibi bu konularda adımlar atmalarını, devletimizin bu alandaki teşviklerinden yararlanmalarını istiyoruz. Yoksa 'Ürün iyi olduğunda Allah'tan, kötü olduğunda Bülent Turan'dan' tarzı sığ söylemleri ibretle değerlendiriyoruz. Her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Ziyarete, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Lapseki Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet Özgün de katıldı.

YORUMLAR
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AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi AK Partili Turan, muhtarlar ve turizm işletmecileriyle bir araya geldi
Kaynak: AA

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Lapseki, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki Ziraat Odasını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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