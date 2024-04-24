AK Parti Grup Başkanvekili: Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı arasında bayramlaşma görüşmesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili: Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı arasında bayramlaşma görüşmesi yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de görüşmesi hakkında 'Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı' dedi.

24.04.2024 00:59  Güncelleme: 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de görüşmesi hakkında "Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı. Akbaşoğlu görüşme ile ilgili, "Bu konuyla ilgi tabi ki daha önceden de kamuoyuna yansıyan bir talep söz konusuydu. Bu sene inşallah yerine gelmiş olacak. Karşılıklı olarak görüşüp netleştirilecek. Bugüne ilişkin bir resepsiyon. Milli egemenliğin tecelligahı olan meclisimizin 104'üncü yaşında hep beraber burada güzel bir ambiyans oluşturduk. Bütün milletimizin temsilcileri bu birlikteliği ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın resepsiyona teşrifleri ile hep beraber, bütün milletvekilleri ve davetliler ile Cumhurbaşkanımız bir araya geldiler. Daha sonra da içerideki odada değerli siyasi partilerimizin genel başkanları ve temsilcileri ile görüştü. İçeride milletvekillerimiz, CHP Genel Başkanı, Hüda-Par Genel Başkanı, DSP Genel Başkanı AK Parti Grup Başkanı, Meclis Başkanvekillerimiz ve Meclis Başkanımız tabi ki, MHP Grup Başkanvekili vardı. Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili: Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı arasında bayramlaşma görüşmesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 02:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili: Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı arasında bayramlaşma görüşmesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement