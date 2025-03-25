AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın.

25.03.2025 04:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum. Ramazan ayının manevi iklimi içerisinde bulunduğumuz bu günlerde sergilenen bu tür çirkin davranışlar ve hakaretler, milletimizin ahlaki ve manevi değerleriyle asla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sokak çağrıları yapan ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenleri kınayan Gül, "Eleştiri sınırlarını aşan, nefret ve hakaret diline dayanan bu tür saldırılar, toplumsal huzurumuzu ve birliğimizi hedef almakta, milletimizin ortak değerlerine zarar vermektedir. Sokak çağrıları yapanları da bu hakaretleri yapanları da şiddetle kınıyoruz. Milletimize, huzurumuza, değerlerimize kimse hakaret edemeyecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdülhamit Gül, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Gül: 'Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:43:26. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement