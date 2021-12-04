Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?"

04.12.2021 19:25
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?"

AK Partili Ünal, Kahramanmaraş'ta muhtarlarla buluştu

"Bizim siyasetçilerimiz, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye saldırgan bir politika takip ediyor' diyor, bu Yunanistan'ın ağzı

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Birileri çıkıp, 'Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da ne işi var' diyorlar. Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu? Bizim siyasetçilerimiz, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye saldırgan bir politika takip ediyor' diyor. Bu kimin ağızı, bu Yunanistan'ın ağızı" dedi.

Kahramanmaraş'ın merkez ilçeleri Onikişubat ve Dulkadiroğlu muhtarları ile düzenlenen toplantıda konuşan Ünal, Türkiye'nin korona salgınından güçlenerek çıktığını ifade etti. Türkiye'nin faiz ekonomisinden çıkmak, yatırım ve ihracat ekonomisine dönmek için verdiği mücadelenin kırılma noktasının gezi olayları olduğunu vurgulayan Ünal, "Covid sonrası Türkiye dünyadan pozitif olarak ayrışıp güçlü bir şekilde yoluna devam mı edecek, yoksa Türkiye'yi bu kıskaçla içerden ve dışardan birileri boğmaya mı kalkışacaklar. Bakın Türkiye o kadar güçlü bir ülke ki, 2013'ten sonra hangi sorunları çözdüğümüze gelin bir bakalım. Gezi olaylarını çok dikkate alın. Türkiye'nin faiz ekonomisinden çıkmak üretim, yatırım ve ihracat ekonomisine dönmek için verdiği mücadelenin kırılma noktası gezi olayları. Bir ülke düşünü ki, 15 Temmuz darbesinden iki buçuk ay sonra Fırat Kalkanı harekatı gerçekleştiriyor. 15 Temmuz'dan sonra bir terör koridoru oluşturmak istediler ve o terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile paramparça ettik. Yetmedi Libya'da, yetmedi Doğu Akdeniz'de, yetmedi Karabağ'da bu ülke zaferler kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşüncesinin ülkesi ve milleti olduğunu anımsatan Ünal, "Şimdi diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisini düşünüyor'. Tayyip Erdoğan kendisini düşünse mavi vatan mücadelesini, Karabağ'ı, Irak, Suriye ve bütün dünyaya meydan okuyarak; 'Dünya 5'ten büyüktür' der mi? Diğerleri gibi anlaşır kendi rahatına keyfine bakar. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi aşkla sevdiği için ölümüne mücadele ediyor. Tayyip Erdoğan bu ülke için 20 yıldan beri en iyisini yapmanın mücadelesini veriyor. Buna hepimiz şahidiz. O zaman bugün birileri çıkıp, 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var, Türkiye'nin Suriye'de ne işi var, Türkiye'nin Irak'ta ne işi var, Türkiye'nin Azerbaycan'da ne işi var, Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyorlar. Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu? Bunların bir kez olsun, 'Fransa'nın Afrika, Libya'da ne işi var' dediğini duydunuz mu? Bizim siyasetçilerimiz, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye saldırgan bir politika takip ediyor' diyor. Bu kimin ağızı, bu Yunanistan'ın ağızı. Birileri eğer ısrarla Fransa ve Yunanistan'ın ağızıyla konuşuyorsa, Suriye'de Esed'i Libya'da Hafter'i destekliyorsa biz Karabağ'da Azerbaycan Türk kardeşlerimizi desteklerken PKK oraya 500 tane teröristini gönderdi, Ermenilerle beraber Azerbaycan'a karşı savaştılar. Onu görmediler kalktılar, 'Türkiye oraya cihadist götürdü' diyecek kadar bunlar maalesef alçaldılar. Söylemek istediğim cümle şudur, olup biteni görelim ve fotoğrafın tamamına bakalım. Verdiğimiz mücadelenin ne anlama geldiğini bilelim" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?

Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?' - Son Dakika


Son Dakika

Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı 19:18 Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor

Son Dakika Haberleri
19:26 Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi
19:18 Trabzonspor'un açtığı pankarta Fenerbahçe'den cevap geldi! Taraftardan yorum yağdı
18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
18:45 CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
17:58 Zirveye kimseyi yaklaştırmıyorlar! Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
17:56 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi Erdoğan'ın Siirt mitingine bombalı tuzak! Polisin dikkati katliamı son anda önledi         
19:26
İstanbul Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu İstanbul Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu         
19:17
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 19:30:04. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bunların bir kere olsun, 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var' dediklerini duydunuz mu?" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement