Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir...

31.12.2021 13:50

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşooğlu, "Devlet kurumlarını...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşooğlu, "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyaretini AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefetin bir infial stratejisi çerçevesinde kaos ortamı oluşturmaya dönük politika izlediklerine şahit oluyoruz. Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir bilinçli politik tercih içinde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bu yıkıcı bir siyaset anlayışıdır, yapıcı siyaset anlayışı değildir. AK Parti dün, yarın en iyi işi de yapsa muhalefet olarak bunu alkışlamayız. Nasıl art niyetli, ön yargılı ve kötü bir bakış açısına sahip olduklarının kendi ifadeleriyle kabulüdür" şeklinde değerlendirdi.

Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Güzel yapsanız da kara çalarız çirkin deriz diyen muhalefet anlayışı olsa olsa mandacı muhalefet anlayışıdır. Bu bir yerlerden verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme talimatıdır. O saray beyaz saraydır. Biden saraydan verilen Erdoğan devirme talimatını yerine getirmeye çalışan mandacı muhalefet anlayışının ülkemize, devletimize hayır gelmeyeceği kesin bir gerçektir."

Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde baskın şov yaptığını iddia eden Akbaşoğlu, "Daha önce TÜİK'e gitti. Art niyetli olduğunu, bunun masum ziyaret olmadığını aksine kendi yazdıkları oyunun o senaryosunu devlet kurumları ve adamlarının o oyunda bir figüran şekilden rol biçildiğini ifade edecek şekilde bir tavırla hareket ettiklerini dün bir kez daha görmüş olduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimse sizin kendi yazdığınız oyunun figüranı olmayacaktır" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik söylemini ise Akbaşoğlu şöyle değerlendirdi: "Anayasal kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kendi kanunda açıkça verilen görevleri ifa ederken 4-6 yaş arası eğitimde yavrularımızın dini milli manevi ahlaki eğitim öğretimlerine dönük çabalarını Kuran kurslardan Kuran eğitimi almalarını orta çağ zihniyeti şeklindeki densiz hadsiz açıklama ile ortaya koydu. Bu helalleşme adı altında oluşturmaya çalıştıkları faşizan jakoben milletin değerlerine dinine düşman bildik CHP tavrının makyajlı yüzünün nasıl da makyajının döküldüğünün ve milletimizin dinine, Diyanetine olan düşmanlıklarının açığa çıkmasının bir tezahürü olarak görmek gerekir. İçlerindeki dine, Kuran kursuna, milletimizin değerlerine bu kadar kin nefret düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Tüm dünyadaki örnekleri ortadayken Türkiye'de kendisine kanunla verilen görevi ifa eden Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve o devlet kurumunun üzerinden milletimizin inanç ve değerlerine Kuran'a yapılan saldırı hiçbir şekilde cevapsız kalmayacak. Milletimiz mahşeri vicdanında da gerekli platformlarda ve sandıkta da bunun cevabını verecektir."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir...

YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Muhalefet, AK Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 'Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir... - Son Dakika


Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı Kamu lojmanlarına 2022'de uygulanacak kira bedelleri yüzde 18 artırıldı         
14:52
Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim         
14:48
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek         
14:35
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde         
11:23
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25

Son Dakika Haberleri
14:47 Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim
14:35 Taliban'ın son düşmanları vitrin mankenleri! Şeriata aykırı diye kafaları kesilecek
14:32 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "Devlet kurumlarını bilerek itibarsızlaştırmaya, devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya dönük bir... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement