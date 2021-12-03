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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

03.12.2021 10:32
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, iktidara geldikleri günden bugüne 'Biz varsak engel yok' şiarıyla hareket ettiklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, iktidara geldikleri günden bugüne 'Biz varsak engel yok' şiarıyla hareket ettiklerini bildirdi.

Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Engellilerin topluma kazandırılması ve yaşam koşullarının kolaylaştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi için 3 Aralık'ın, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Özkan, bu tarihin, engelli vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkati çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Mesajında, "İktidara geldiğimiz günden bugüne 'Biz varsak engel yok.' şiarıyla hareket ediyoruz." ifadesini kullanan Özkan, kadim devlet geleneğini, sosyal devlet ilkeleriyle birleştirerek hayatın her alanında tecessüm ettirmenin çabasını verdiklerini kaydetti.

Bu amaçla 2010'da Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini getirdiklerini anımsatan Özkan, Engelliler Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduklarını vurguladı.

Özkan, 2002'ye kadar atanan engelli memur sayısı yaklaşık 5 bin iken bu sayının, şu an 10 kat artarak 57 bini geçtiğini bildirdi.

2002'de engelli vatandaşlara yalnızca 24 lira gibi cüzi bir aylık yardım yapılırken bugün engelli yardımlarını aylık 800 liraya çıkardıklarına değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Evde bakım aylığı, okullara ücretsiz taşıma, evde ve hastanede eğitim uygulamalarını başlattık. Görme engelli öğrencilerimiz için Braille kabartma yazılı ders kitaplarını, zihinsel engelli ve işitme engelli öğrencilerimiz için de eğitim materyallerini ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Kamuda ve özel sektörde yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Partimiz bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'ni (EKM) kurduk.

Hedefimiz engellilerin sosyal dışlanmışlık duygusundan kurtulduğu bir Türkiye'dir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak çok daha büyük adımlar atacağız. Bu duygu ve temennilerle Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum."

Dünya Engelliler Günü, AK Parti, Engelli, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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