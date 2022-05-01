AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

01.05.2022 21:03
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bayramların, aziz milletimizle birlikte, tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bayramların, aziz milletimizle birlikte, tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayının geride bırakıldığını belirterek küslerin barıştığı, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Allah'a hamdettiğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanında, bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, savaşlar yüzünden yerini-yurdunu terk etmek zorunda kalan insanların olduğunu bilmenin herkesin kalbini hüzünlendirdiğini kaydeden Özkan, "Bayramların, aziz milletimizle birlikte, tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin, maruz kaldığı her türlü saldırıya rağmen, demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Özkan, mesajında şunları kaydetti:

"Dünya, pandeminin ve savaşların getirdiği ekonomik ve siyasi sonuçlar nedeniyle büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreçte devletler, enflasyonun getirdiği ağır şartlar altında ezilmektedir. Aynı şekilde ülkemiz de bu enflasyondan etkilenmektedir.

Ancak ülkemizin bu süreçteki en büyük şansı, bu zor dönemi, 1990'lı yıllardaki gibi zayıf değil, güçlü bir şekilde karşılıyor olmasıdır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye, bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde durmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın aziz milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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