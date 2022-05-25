Yılmaz Tunç, AK Parti grup başkan vekili oldu

AK Parti'de Cahit Özkan'dan boşalan grup başkan vekilliğine, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.

TBMM AK Parti Grubu, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Kapalı gerçekleştirilen toplantıda, geçen hafta görevden affını isteyen Denizli Milletvekili Cahit Özkan'dan boşalan grup başkan vekilliği için seçim yapıldı. Tek aday olarak gösterilen, Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden istifa eden Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, grup başkan vekili seçildi.

Kapalı grup toplantısının ardından açıklama yapan Tunç, "AK Parti Grup Başkan Vekilliği çok büyük bir sorumluluk, partimizde önemli bir görev. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz, yoğun bir çalışma bizi bekliyor. 2023 seçimlerine bir yıl kaldı. Bu süreç içerisinde yasama çalışmalarımız da yoğun olacak. Milletimizin bizden beklediği yasa teklifleri var. Bunlar tabii Meclis'te yoğun bir çalışmayı gerektiriyor. İnşallah bu sorumluluğumuzun bilinci içerisinde, milletten aldığımız yetkiyle ve Cumhurbaşkanı'mızın, genel merkezimizin, milletvekillerimizin güvenine layık olabilmek için gayret göstereceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, açık cezaevlerindeki Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılması kararına ilişkin düzenlemeyle ilgili Tunç, "31 Mayıs'tan önce yasalaşması lazım dolayısıyla Meclis'in şu andaki gündemindeki yasaya eklenmesi lazım ki vakit daraldı" diye konuştu.