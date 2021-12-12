Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama

12.12.2021 15:45
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Barınamıyoruz Hareketi' olayına ilişkin, "Araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Barınamıyoruz Hareketi' olayına ilişkin, "Araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır" dedi.

Ünal, TBMM Genel Kurulu'nda 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama yaptı. Ünal, "Burada 40 öğrencinin gözaltıyla ilgili bir husus paylaşıldı. Biz de hemen bu konuda bu yasaları uygulamakla görevli olan kolluk, emniyet, savcılık bunlardan hemen bilgi istedik. Ben hemen yüce Meclisle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şimdi 'Barınamıyoruz Hareketi' 12 Aralık 2021 günü sosyal medyada toplantı çağrısı yapmış, valilikte bununla ilgili yasaklama kararı getirmiş" ifadelerini kullandı.

Ünal, şöyle konuştu:

"Yasaklama kararına rağmen 12/12/2021 günü saat 09.30 sıralarında söz konusu etkinliğe İzmir ilinden katılanların bulunduğu araç Eskişehir yolu Maliye uygulama noktasında durdurulmuş ve şahıslar müzakere yoluyla İzmir iline dönmeye ikna edilmiş ve yasaklama kendilerine hatırlatılmış ancak İzmir istikametine doğru dönüş yoluna geçtiği esnada araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Şimdi, burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak, burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük herhalde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz. Burada bizi öğrencilere karşı baskı yapan totaliter bir yaklaşım suçlaması uğruna hukuk devletini katletmeye ve beraati zimmet asıldır evet ama öncelikli olarak bu hukuki ve yargı sürecini de takip ederek kendi devletimize, kolluğumuza, yargımıza güvenerek doğru bilgiyi alıp insanlarımıza doğru bilgi edinme hakkını sunmamız gerekiyor." - ANKARA

Mahir Ünal, AK Parti, Tragger, Savcı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı 15:36 Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı
Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı 15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Son Dakika Haberleri
15:35 Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı
15:35 Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü
15:34 Adana Demirspor, Giresun'un yenilmezliğini sonlandırdı! Zafer golü son saniyede atıldı
15:07 Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı
14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı
14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı
14:51 Son Dakika: Galatasaray'ı mutlu eden gelişme! Cicaldau ve Marcao, deplasman kadrosunda yer aldı
14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni
14:16 Galatasaray, UEFA kupası zaferini tekrar görmek istiyor! İki yıldız kesinlikle satılmayacak
14:07 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Herkesin gözü yarın yapılacak 4. ve son toplantıya çevrildi
Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın Antalya'da kan donduran vahşet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Öldürdüm gelin alın         
15:37
Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü Aksoy Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puana düştü         
15:35
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısına evinin balkonundan kurşun yağdırdı         
14:41
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 15:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan 'Barınamıyoruz Hareketi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement