AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta hemşehrileriyle iftar yaptı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "2023'te bu millet yine ne diyecek, Recep Tayyip Erdoğan diyecek. İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında biz seçimleri kazanıp ne diyeceğiz? Onların inadına 'Daha yeni başlıyoruz.' diyeceğiz." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde partisi tarafından düzenlenen iftar programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bulunduğu 3 günde yatırım ve projeleri yakından incelediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlarda bir azalma olmadığını, aksine artarak devam ettiğini dile getiren Ünal, "Bugün valiliğimizin bize yaptığı sunumda çok büyük bir memnuniyetle şunu gördük. 2020 yatırımlarımız 2019 yatırımlarımızın kat kat üstünde. 2021 yatırımlarımız da 2020 yatırımlarımızın üstünde. 2022 yatırımlarımız da 2021 yatırımlarımızın üstünde. İnşallah tamamlandığında yaklaşık Kahramanmaraş genelinde 50 milyarlık yatırım yapmış olacağız. Ne zaman? 20 yılda. Yani biz 80 yılda yapılamayanları hamdolsun 20 yıla sığdırdık." diye konuştu.

Ünal, ilçelerde devam eden yatırımların da kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti.

"Hakikatin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var"

Muhalefetin çirkin bir dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü ifade eden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir dezenformasyon faaliyeti? Şimdi biz burada açılış yapıyoruz. Birde bakıyoruz ki 'kimse gelmedi' diye yayın yapmaya başlıyorlar. ya da Kahramanmaraş'ta bir etkinlik yapıyoruz, birde bakıyoruz bambaşka bir algı oluşturmaya kalkışıyorlar. Şimdi, 'uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yansıtıyor' diyoruz. Diyorlar ki 'Mahir Ünal, zamları devlet yapmadı diyor.' Üstelik bunu Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor grup toplantısında söylüyor. Şimdi diyorsunuz ki ya insaf, 'uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmıyor, yansıtıyor' cümlesinin içerisinden cımbızla 'zamları devlet yapmıyor' cümlesini alıp dezenformasyon oluşturmak hiç ahlaki değil. İşte biz dün akşam sahurda gençlerle beraberdik. Gençlerle çok da keyifli bir sahur geçirdik. Gençlerle şimdi içeride, menemen olduğunda tartışma konusu nedir? Soğanlı mı soğansız mı? Gençler, bu soğanlı mı soğansız mı tartışmasına bir tartışma daha eklediler. Sucuklu m sucuksuz mu? Şimdi içeriye geçtik, içeride ben diyorum ki bunlar böyle söylemişlerdi menemeni diyorum, sucuklu yapmışlar. Aman Allah'ım birde bakıyorum ki bütün medyada efendim 'Mahir Ünal gençlere sucuğu çok gördü.' yalanı. Şimdi hakikatin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Dezenformasyonla algı oluşturarak 'Mahir Ünal zamları devlet yapmadı dedi', 'Mahir Ünal gençlere sucuğu çok gördü' ondan sonra '19 yıl hazırlık yaptık diyor' Bu neyin hazırlığı? Evet biz 19 yıl hazırlık yaptık. Neyin hazırlığı? Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının hazırlığı, Elbistan'ımızı da Maraş'ımızı da Türkiye'mizi de nereye hazırlıyoruz? Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlıyoruz."

"Bizim son derece gönlümüz rahat, içimiz ferah"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 2023 seçimlerinde milletin yine Recep Tayyip Erdoğan diyeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi arkadaşlar şunu rahatlıkla söylüyoruz. 18 yıldan beri bizim karşımıza çıkmış yenilmiş, çıkmış yenilmiş bugüne kadar tek bir seçim kazanamamış, kendi partisindeki genel başkanlık koltuğundan başka bir koltuğu koruyamamış, kendisinin aday olduğu seçimde kendisi için oy kullanamamış bir siyasi hareketin genel başkanı ve şimdi kendine benzemez altılı bir yapıyı masanın etrafında toplayıp, ne yapıyor? 2023 seçimini kazanacakmış. Arkadaşlar 2023'te bu millet yine ne diyecek, Recep Tayyip Erdoğan diyecek. O yüzden bizim son derece gönlümüz rahat, içimiz ferah. Bu millet ariftir. Bu millet kimin ne olduğunu bilir. İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında biz seçimleri kazanıp ne diyeceğiz? Onların inadına 'Daha yeni başlıyoruz.' diyeceğiz."

İftar programına, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve ilgililer katıldı.